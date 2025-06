Lando Norris hat sich beim Großen Preis von Österreich in Spielberg die Pole Position gesichert.

Der McLaren-Pilot erzielte am Samstag in 1:03,971 Minuten die Qualifying-Bestzeit, er lag damit nicht weniger als 0,521 Sekunden vor Ferrari-Mann Charles Leclerc. Als Dritter geht am Sonntag (15.00 Uhr) der WM-Führende Oscar Piastri ins Rennen auf dem Red Bull Ring.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Platz sieben begnügen.

Für den Briten Norris, der zuletzt in Montreal nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen Piastri ausgeschieden war, war es die 12. Karriere-Pole.

Ergebnis des Qualifyings in Spielberg:

