China-GP: Norris im Training voran, Verstappen im Hinterfeld

Lando Norris macht da weiter, wo er beim Grand Prix von Melbourne aufgehört hat.

Der McLaren-Pilot setzt beim einzigen Training zum Grand Prix von China in 1:31.504 Minuten die Bestzeit. Der Auftaktsieger aus Großbritannien verweist den ersten Verfolger, Charles Leclerc (Ferrari), um 0,454 Sekunden auf Rang zwei.

Platz drei geht an Norris-Teamkollege Oscar Piastri (+0,649). Lewis Hamilton (+0,691) komplettiert auf der Vier das McLaren-Ferrari-Quartett, Fünfter wird dessen Ex-Teamkollege George Russell (+0,873/Mercedes).

Beeindruckend ist die Leistung von Nico Hülkenberg: Der Sauber-Rückkehrer belegt mit 1,003 Sekunden Rückstand Rang sechs, schlägt Alex Albon (7./+1,183) im Williams sowie Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso (8./+1,262).

Die Top Ten runden Nachwuchsstar Andrea Kimi Antonelli (9./+1,370) im Mercedes und Yuki Tsunoda (10./+1,430) ab.

Verstappen bricht Runde ab, Hamilton mit Ausrutscher

In der Zeitenliste kratzt Haas-Pilot Oliver Bearman (11./+1,463) an der Tsunoda-Zeit. Ab Platz 15 lassen gleich drei Namen aufhorchen: Carlos Sainz (15./+1,641) im Williams, Max Verstappen (16./+1,780) und Liam Lawson (18./+2,127).

Verstappen liegt in seiner schnellen Runde auf Kurs, Leclerc den zweiten Platz abzunehmen, bricht diese allerdings ab und begnügt sich beim einzigen Training zum Grand Prix von China mit dem 16. Platz. Positiv für den Red-Bull-Star ist: Im Vorjahr gewann der Niederländer den Sprint, der auch an diesem Wochenende stattfinden wird.

Für einen kuriosen Moment sorgt der siebenfache Weltmeister Hamilton. In der Einfahrt zur Boxengasse rutscht der Brite an exakt jener Stelle raus, an der er 2007 den McLaren im Kiesbett (heute Asphaltfläche) versenkte. In der heutigen Session bleibt der Ferrari-Pilot allerdings in Bewegung und steuert nach dem kleinen Patzer die Boxengasse an.

Bitter für Jack Doohan: Der Alpine-Pilot bleibt mit einem Problem an der Servolenkung stehen, funkt: "Ich habe ein Problem, ich habe keine Servolenkung." Der Australier belegt mit nur 17 absolvierten Runden - und damit die wenigsten von allen - Rang 20 (+2,419).

