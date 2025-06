Kanada-Sieger George Russell hat im ersten Training beim Grand-Prix-Wochenende am Red Bull Ring in Spielberg die Nase vorne!

Der Mercedes-Pilot ist am frühen Freitagnachmittag mit einer Zeit von 1:05,542 der schnellste Fahrer. Weniger als ein Zehntel hinter ihm klassiert sich Max Verstappen (Red Bull/+0,065), gefolgt von WM-Leader Oscar Piastri (McLaren/+0,155).

Aufzeigen kann McLaren-Youngster Alexander Dunne. Der Ire ersetzt Lando Norris in der ersten Session und wird mit einer starken Runde Vierter (+0,224).

Pierre Gasly fährt mit seinem Alpine auf den fünften Platz. Ebenfalls unter den besten Zehn befinden sich Gabriel Bortoleto (Sauber), das Williams-Duo Alexander Albon und Carlos Sainz, sowie Lewis Hamilton (Ferrari) und Isack Hadjar (Racing Bulls).

Ebenfalls von einem Youngster vertreten wird Ferraris Charles Leclerc, für ihn sitzt Dino Beganovic im SF25. Norris und Leclerc steigen im zweiten freien Training (17 Uhr) in das Geschehen ein.

Einige Upgrades & neuer Renningenieur

Einige Teams haben neue Teile an den Red Bull Ring gebracht. Bei Ferrari gibt es etwa einen neuen Unterboden. Auch bei Red Bull Racing, McLaren und Mercedes gibt es Anpassungen an den Boliden, selbiges gilt für die Racing Bulls.

Nicht besonders gut läuft die erste Session für Ferrari. Bei den Italienern gibt es Probleme an beiden Autos, bei Hamilton ist es das Getriebe, bei Leclercs Wagen, gelenkt von Beganovic, wurde das Auto während der Session auseinander gebaut.

Für einen Lacher sorgt Fernando Alonso: Der Spanier dreht sich während seiner Outlap in der letzten Kurve und versemmelt so den Start der "Push Lap". Am Funk sagt er: "Okay, das war die schlechteste Outlap, die wir machen können. Gut, sie im ersten freien Training zu machen!".

Eine weitere Änderung gibt es bei Max Verstappen. Anstelle von seinem eigentlichen Renningenieur, Gianpiero Lambiase, wird ihn an diesem Wochenende Simon Rennie während der Sessions betreuen. Lambiase ist aus privaten Gründen abwesend.

Das gesamte Ergebnis des ersten freien Trainings in Spielberg:

