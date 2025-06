Am Sonntag (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker) steigt in Spielberg der Formel-1-Grand-Prix von Österreich.

Die Favoritenrolle in der Steiermark liegt klar bei McLaren. Lando Norris sicherte sich am Samstag in überlegener Manier die Pole Position. Das Ergebnis des Qualifyings >>>

Die erste Startreihe wird etwas überraschend von Ferrari-Pilot Charles Leclerc komplettiert. WM-Leader Oscar Piastri startet nur von Startrang drei aus.

Noch schlechter hat es Max Verstappen erwischt. Der vierfache Weltmeister hat sich im Qualifying mit seinem Red Bull nur auf Startposition sieben eingereiht.

In der WM-Wertung führt Piastri nach zehn von 24 Rennen 22 Punkte vor seinem Teamkollegen Norris. Verstappen ist als Dritter bereits 43 Zähler zurück. WM-Wertung >>>

LIVE-Ticker:

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen