Die Formel 1 trauert um Eddie Jordan.

Der Ire ist am Dienstag nach einer Krebserkrankung im Alter von 76 Jahren verstorben. Erst im vergangenen Dezember verlautbarte Jordan, dass bei ihm schon einige Monate vorher Prostata- und Blasenkrebs festgestellt wurde.

Der Krebs habe sich dann in die Wirbelsäule und in das Becken gestreut. "Er war ziemlich aggressiv", so Jordan damals.

Jordan gründete eigenen F1-Rennstall

Die Motorsport-Ikone wurde durch die Gründung des Teams "Jordan Grand Prix" im Jahr 1990 bekannt, mit dem er im folgenden Jahr erstmals an der F1-Weltmeisterschaft teilnahm.

Das Team nahm zwischen 1991 und 2005 an 250 Grand-Prix-Rennen teil, neben Michael und Ralf Schumacher traten unter anderem auch Damon Hill, Jean Alesi oder Rubens Barrichello für Jordan an.

2005 verkaufte Jordan seine Anteile am Team an die "Midland Group" des russischen Geschäftsmannes Alexander Shnaider. Heute befindet sich der Rennstall im Besitz von Lawrence Stroll und tritt in der Formel 1 seit 2021 als Aston Martin an.

Jordan war später jahrelang als Experte bei den Formel-1-Übertragungen der BBC und Channel 4 zu sehen.