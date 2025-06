Lando Norris sichert sich im letzten Freien Training für den Großen Preis von Österreich die Bestzeit.

Der McLaren-Pilot legt auf angefahrenen Soft-Reifen eine Rundenzeit von 1:04,324 hin und verweist Teamkollege Oscar Piastri auf den zweiten Platz (+0,118). Der WM-Leader war mit einem frischen Satz der weichsten Reifenmischung ausgestattet. Drittschnellster ist Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing/+0,210).

Dahinter klassiert sich das erstarkte Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,250) und Lewis Hamilton (+0,466) auf den Plätzen vier und fünf. Mercedes schafft es mit bereits größerem Abstand nur auf die Plätze sechs (George Russell/+0,694) und sieben (Kimi Antonelli/+0,729).

Ebenfalls innerhalb der schnellsten Zehn klassieren sich Lance Stroll (Aston Martin), Yuki Tsunoda (Red Bull) und Gabriel Bortoleto (Sauber). Der Rookie im Interview >>>

Hadjar und Verstappen drehen sich

Gut 15 Minuten vor Ende der Session sorgt Isack Hadjar mit seinem Racing Bull für Aufsehen. Der Franzose will in der letzten Kurve ein bisschen zu viel, kommt zu weit raus und dreht sich. Er kann aber ohne weitere Probleme weitermachen. Max Verstappen unterläuft in der letzten Kurve kurz vor Schluss ebenfalls ein Dreher.

Bei Piastri muss der Unterboden mit Tape zusammengeklebt werden, nachdem der Australier gegen Halbzeit der Session etwas zu weit hinaus und mit dem Kiesfang in Berührung kommt.

Das Ergebnis des dritten Freien Trainings in Spielberg:

