Spätes Antonelli-Drama! Hamilton gewinnt erstmals im Ferrari

Großartige Leistung von Lewis Hamilton!

Der siebenfache Weltmeister fährt beim Grand Prix von Barcelona dank einer perfekten Strategie und etwas Glück mit dem virtuellen Safety Car zu seinem ersten Rennsieg im Ferrari. Im Vorjahr gewann der Brite bereits den Sprint in China.

Dahinter scheint WM-Leader Kimi Antonelli das direkte Mercedes-Duell mit Pole-Setter George Russell für sich zu entscheiden, als er fünf Runden vor Schluss am Teamkollegen vorbeizieht.

Antonelli rollt plötzlich aus

Wenige Augenblicke später rollt der Italiener aber nach Kurve 5 aus und bleibt erstmals in dieser Saison ohne Punkte. Gleichzeitig macht Russell 18 Punkte gut, sein Rückstand in der WM beträgt trotzdem noch 50 Punkte. Hamilton fehlen 41 Zähler auf Antonelli.

Erstmals in der Saison 2026 steht indes kein Mercedes-Fahrerin einem Grand Prix am obersten Stockerl.

Russell verteidigt gegen Hamilton die Führung beim Start

Zunächst darf sich aber Russell über eine gelungenge Startphase freuen. Der Brite verteidigt seine Führung, obwohl Hamilton mit den weichen Reifen den WM-Antwärter angreifen will.

Doch der Schachzug geht nicht auf. Antonelli bleibt hinter dem Spitzenduo, ehe Hamilton die erste Boxenstopp-Phase eröffnet. Russell wehrt den "Undercut"-Versuch aber souverän ab.

Nach 28 Runden entscheidet sich erneut Hamilton als erster Pilot für den Pitstop. Zudem steigt die Spannung im Kampf um die Führung. Antonelli greift nämlich Russell an, exakt 10 Jahre nach dem legendären Vorfall in Barcelona zwischen Hamilton und Nico Rosberg.

Doch das Duell findet durch Boxenstopps von Russell und Antonelli ein vorzeitiges Ende.

Alonso löst VSC-Phase aus - Hamilton darf jubeln

Zu diesem Zeitpunkt scheint es aber so, als ob Hamilton mit einem langen Stint vor den Mercedes-Piloten um den Rennsieg kämpfen muss.

Doch ausgerechnet Fernando Alonso rollt bei seinem Heimrennen aus und löst eine VSC-Phase aus. Hamilton nutzt diese für einen Boxenstopp, bei dem er nur 12 statt über 20 Sekunden verliert und kommt vor Russell wieder auf die Strecke zurück.

Danach fährt der Ferrari-Pilot dem Rennsieg souverän entgegen, während hinter ihm ein weiterer Zweikampf zwischen Russell und Antonelli entbrannt. Der Italiener lässt den Briten in Kurve 1 eiskalt stehen und distanziert ihn rasch.

Leclerc scheidet zeitgleich mit Antonelli aus

In der folgenden Runde schaltet sich der Mercedes des WM-Führenden einfach ab, Antonelli rollt in Kurve 5 aus. Übrigens zeitgleich mit Charles Leclerc, dessen Servolenkung ausgefallen ist. Der Monegasse rettete sich zumindest noch an die Box, scheidet aber aus.

Lando Norris erbt den Podestplatz, dahinter gehen die weiteren WM-Punkte an Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly, Franco Colapinto (beide Alpine), Liam Lawson und Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Nun folgt in der Formel 1 eine einwöchige Pause. In zwei Wochen steht mit dem Großen Preis von Österreich in Spielberg das absolute Highlight für den heimischen Motorsport an.