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Formel 1 heute: Das Rennen in Barcelona
George Russell möchte die Siegesserie seines Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli durchbrechen. Oder grätscht ein anderes Team dazwischen? LIVE-Infos:
Am Sonntag (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) steigt in Barcelona der Formel-1-Grand-Prix von Katalonien.
Der Sieg wird auch in Spanien wohl nur über Mercedes gehen. George Russell hat sich am Samstag die Pole Position geschnappt.
Damit hat sich der Brite in eine gute Position gebracht, die Siegesserie seines Teamkollegen Kimi Antonelli, der die letzten fünf Rennen gewinnen konnte, zu durchbrechen und dem Rückstand in der WM zu verkürzen.
Lewis Hamilton (Ferrari) nimmt das Rennen von Startplatz zwei in Angriff. Auf drei folgt Antonelli, dahinter folgen Lando Norris (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull).