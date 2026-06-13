Russell setzt sich im dritten Barcelona-Training durch

George Russell gibt im dritten freien Training des Formel-1-Grand-Prix von Barcelona den Ton an.

Nachdem sich Lando Norris am Freitag im zweiten Training durchgesetzt hatte, hat er am Samstag das Nachsehen. Bei hohen Temperaturen ist der Mercedes-Pilot nicht zu schlagen.

Russell siegt mit einer Zeit von 1:15,679 Minuten auf dem Circuit de Catalunya. Hinter ihm landen Oscar Piastri (+0,214/McLaren) und Charles Leclerc (+0,243/Ferrari).

Norris muss sich hingegen mit Rang vier begnügen (+0,246). Landsmann Hamilton (+0,702/Ferrari), Verstappen (+0,755/Red Bull Racing) und Antonelli (+0,821/Mercedes) komplettieren die Top-Sieben.

Bottas verursacht Rote Flagge

Während des Trainings landet Valtteri Bottas mit seinem Wagen im Kiesbett. Grund dafür dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. In Kurve 10 bekommt er Probleme mit der Bremse. Daraufhin wird die rote Flagge geweht.

Das Qualifying in Barcelona findet ab 16:00 Uhr statt (zum LIVE-Ticker >>>).

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Das Ergebnis von FP3: