Leclerc-Crash! Russell meldet sich in Quali-Krimi zurück

Ein erster Schritt zurück in die Erfolgsspur!

George Russell holt sich beim GP von Katalonien die Pole. Der Brite (Mercedes/1:14,679) entscheidet das Qualifying ganz knapp vor Lewis Hamilton (Ferrari/+0,064) für sich. WM-Leader Kimi Antonelli muss sich mit P3 (+0,319) zufriedengeben.

Dahinter folgen Lando Norris (McLaren/4.), das Red-Bull-Duo mit Max Verstappen (5.) und Isack Hadjar (6.), Oscar Piastri (McLaren/7.), Liam Lawson (Racing Bulls/8.) und Nico Hülkenberg (Audi/9.). Für Charles Leclerc endet das Q3 hingegen mit einem Crash.

Ergebnis des Qualifyings >>>

Leclerc verunfallt und sorgt für eine Rote Flagge im Q3

Denn Leclerc (Ferrari) verliert in Kurve 4 das Heck und fliegt über das Kiesbett in die Streckenbarriere. Natürlich ist es für den Monegassen äußerst bitter.

Auch in Monaco verunfallte er bei seinem Heimrennen und blieb dabei ohne WM-Punkte.

Für Arvid Lindblad (11./Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (12./Audi), das Alpine-Duo um Franco Colapinto (13.) und Pierre Gasly (14.), Oliver Bearman (15./Haas) und Carlos Sainz (16./Williams) endet der Arbeitstag schon im Q2.

Alonso mit der Höchststrafe beim Heimrennen

Hingegen scheitern im Q1 zunächst die üblichen Verdächtigen. Neben Esteban Ocon (17./Haas) und Alexander Albon (18./Williams) scheitert das Cadillac-Duo um Sergio Perez (19.) und Valtteri Bottas (20.). Die letzte Startreihe bilden die Aston-Martin-Piloten Lance Stroll (21.) und Fernando Alonso (22.).

Für Alonso ist dies natürlich die Höchststrafe. Der Spanier liegt erstmals seit Silverstone 2024 (42 Qualifyings) hinter seinem kanadischen Teamkollegen und wird den GP von Barcelona nun von ganz hinten in Angriff nehmen.

Der Große Preis von Katalonien steht am Sonntag um 15:00 Uhr an (natürlich im LIVE-Ticker).