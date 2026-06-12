Norris mit Tagesbestzeit im zweiten Barcelona-Training

Die Tagesbestzeit am Trainings-Freitag in Montmelo (Barcelona) geht an einen McLaren-Piloten.

Lando Norris setzt im zweiten Freien Training am Circuit de Catalunya die schnellste Zeit - der Weltmeister ist in FP1 noch an der "Seitenlinie", Nachwuchspilot Leonardo Fornaroli ist stattdessen im Auto gesessen.

Nur neun Tausendstel dahinter landet George Russell auf Platz zwei, Oscar Piastri beendet die Session auf Rang drei (+0,057).

Die drei Piloten können sich dabei deutlich vom Rest des Feldes absetzen: Charles Leclerc wird mit über drei Zehnteln Rückstand Vierter (+0,373), WM-Leader Andrea Kimi Antonelli hat auf dem fünften Platz bereits über eine halbe Sekunde Rückstand (+0,589), dahinter folgt Max Verstappen auf Rang sechs (0,895).

Lewis Hamilton, der nach Platz zwei beim Grand Prix von Monaco nun erster Antonelli-Verfolger in der WM ist, wird mit über einer Sekunde Rückstand hinter Arvid Lindblad (+0,985) und Gabriel Bortoleto (+1,185) nur Neunter (+0,985).

Morgen, Samstag, findet um 12:30 Uhr das dritte Freie Training statt, die Qualifikation geht ab 16 Uhr (zum LIVE-Ticker >>>) über die Bühne.

Das Ergebnis von FP2: