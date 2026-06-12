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Russell setzt die erste Trainingsbestzeit in Barcelona

Eine Woche nach der Enttäuschung in Monaco bestimmt der Mercedes-Mann in Abwesenheit von Kimi Antonelli das erste Training in Katalonien.

Russell setzt die erste Trainingsbestzeit in Barcelona Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © LAOLA1
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George Russell gibt im ersten Freien Training der Formel 1 in Barcelona den Ton vor.

Der Brite im Mercedes setzt mit 1:16,363 Minuten die Bestzeit am Circuit de Catalunya vor Oscar Piastri (McLaren/+0,203 Sekunden) und Charles Leclerc (Ferrari/+0,520).

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen hat als Vierter fast sieben Zehntelsekunden Rückstand.

Zweifacher Weltmeister stärkster Junior

Die Trainingssession steht im Zeichen zahlreicher Nachwuchsfahrer, die ihren ersten Einsatz in dieser Saison haben. Sieben Stammpiloten, darunter WM-Leader Kimi Antonelli, Lewis Hamilton und Weltmeister Lando Norris, machen Platz.

Den besten Eindruck der Junioren hinterlässt Leonardo Fornaroli. Der Formel-3 und Formel-2-Weltmeister aus Italien fährt im McLaren auf den fünften Platz. Ihm fehlen nur rund sechs Zehntelsekunden auf Piastri.

Direkt dahinter klassiert sich der Este Paul Aron (Audi), er hält den Rückstand auf Russell ebenfalls unter einer Sekunde und ist knapp neun Zehntelsekunden schneller als der zweite Audi-Pilot Gabriel Bortoleto.

Dino Beganovic aus Schweden belegt im Ferrari den achten Rang, Ayumu Iwasa (Red Bull) und Frederik Vesti (Mercedes) nehmen die Positionen 14 und 15 ein. Colton Herta (Cadillac) wird 21., Luke Browning (Williams) setzt aufgrund eines Schadens keine Zeit.

Das zweite Training geht um 17:00 Uhr über die Bühne.

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