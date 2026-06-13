Kämpft sich Russell in Barcelona wieder ins WM-Rennen zurück?

Es ist ein kräftiges Lebenszeichen von George Russell!

Für den Briten verliefen die letzten Wochen mit zwei punktelosen Rennen in Kanada und Monaco äußerst enttäuschend.

Nun aber schlägt der Mercedes-Pilot mit der Pole Position in Barcelona zurück und will im WM-Titelkampf wieder in die Spur finden (zum Qualifying-Ergebnis >>>)

Russell fühlt sich "großartig", erwartet aber harten Kampf

Für Russell ist die Pole Position eine große Erleichterung. Nach einem unglücklichen Safety-Car in Japan, einem Motorschaden in Kanada und der Durchfahrtsstrafe in Monaco darf er sich wieder über eine Erfolgsmeldung freuen.

"Es ist großartig, wieder auf der Pole zu stehen", so der 28-Jährige im "Post-Interview" nach der Qualifikation.

Natürlich peilt der Brite nun nach dem Auftaktsieg in Melbourne den zweiten Grand-Prix-Sieg in dieser Saison an.

"Es wird aber einen harten Kampf geben. Morgen wird es nicht einfach werden", fügte der WM-Dritte hinzu.

Hamilton mit Kampfansage nach knapp verpasster Pole

Bei Lewis Hamilton stimmt hingegen die Form nach einer schwierigen ersten Saison bei der "Scuderia".

Neben dem zweiten Platz in Kanada und in Monaco durfte sich der Brite sogar beinahe über die Pole in Barcelona freuen. Nur 0,064 Sekunden trennten ihn am Ende von Russell.

"Es ist ein echter Beweis für unsere harte Arbeit", erklärte der Rekord-Champion. Auf seinen ersten Rennsieg mit Ferrari wartet Hamilton aber noch. Schafft er es womöglich nun in Barcelona? "Wir werden morgen um den Sieg mitkämpfen", verspricht er jedenfalls.

Antonelli verpasst erstmals die erste Startreihe

Für Kimi Antonelli reichte es hingegen erstmals nicht für die erste Startreihe. Denn der bisherige Dominator der F1-Saison überquerte durchaus mit etwas Respektabstand (+0,313) in Q3 die Ziellinie.

"Es ist ein schwieriges Wochenende", so der erst 19-jährige WM-Leader. Bisher konnte er sowohl am Freitag als auch am Samstag seinem WM-Rivalen Russell nicht das Wasser reichen.

Natürlich will er aber am Sonntag im Kampf um den Rennsieg wieder mitmischen.

Ob ihm dies gelingt, wird der Grand Prix von Barcelona zeigen (ab 15 Uhr im LIVE-Ticker).