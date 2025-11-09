Norris triumphiert nach frühem Chaos in Sao Paulo

Lando Norris baut seine WM-Führung aus!

Der Brite triumphiert beim Großen Preis von Brasilien vor Kimi Antonelli (+10,388) und Max Verstappen (+10,750).

Vierter wird George Russell, nur Fünfter der WM-Zweite Oscar Piastri. Die Top Ten komplettieren Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson und Isack Hadjar (beide Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Sauber) und Pierre Gasly (Alpine).

Ein rabenschwarzer Tag ist es für Ferrari, die beide Autos nicht ins Ziel bekommen.

Chaotische erste Runden

Es kommt bereits in der zweiten Runde zum Safety Car. Pechvogel des Wochenendes: Gabriel Bortoleto. Der Lokalmatador gerät mit Lance Stroll aneinander, der Kanadier ist hier als der Schuldige anzusehen. Doch für ihn geht es weiter, während Bortoleto nicht mehr weiterfahren kann.

Auch Lewis Hamilton erwischt keinen sauberen Auftakt. Der Brite fährt in das Heck von Franco Colapinto und verliert seinen Frontflügel, was ihn auf den letzten Platz zurückwirft.

Doch auch der Restart einige Runden später geht nicht reibungslos über die Bühne. Diesmal der Leidtragende: Charles Leclerc. Piastri mit einem motivierten Angriff, doch er verbremst sich. Er trifft Antonelli, der sich in Leclerc dreht. Beim Monegassen bricht die Radaufhängung. Bitteres Aus für ihn.

Strafenhagel

Einige Runden später gibt es dann Untersuchungen und Strafen. Zunächst bekommt Yuki Tsunoda zehn Sekunden für eine Kollision mit Stroll aufgebrummt, dann trifft es wenig später auch Piastri in selbiger Höhe.

Nachdem Red Bull es verabsäumt, die Strafe beim Boxenstopp abzusitzen, gibt es für den Japaner gleich nochmal zehn Sekunden obendrauf.

In der 39. Runde nimmt Ferrari Hamilton aus dem Verkehr - nach seinem Zwischenfall zu Rennbeginn hatte der Brite mit dem Auto zu kämpfen. Auf Rang 18 liegend, stellt er den Motor ab.

Aufholjagd von Verstappen

16 Runden vor Rennschluss steckt Verstappen auf frische Soft-Reifen um und fliegt über den Kurs. Er nimmt der Konkurrenz gut eine Sekunde ab, jagt die beiden Silberpfeile.

In Runde 63 geht er an Russell vorbei, zum Rennende hin jagt er Antonelli - doch am Italiener kommt er nicht mehr vorbei. Es ist sein bestes Karriere-Resultat.