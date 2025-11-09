NEWS

Formel 1 heute: Das Rennen in Brasilien

Lando Norris hat am Sonntag die nächste große Chance, seinen Vorsprung in der F1-WM zu vergrößern. Gelingt Verstappen wieder eine legendäre Aufholjagd? LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Das Rennen in Brasilien Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Am Sonntag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) steigt in Sao Paulo der Formel-1-Grand-Prix von Brasilien.

Der große Favorit auf den Sieg heißt Lando Norris, der bislang das gesamte Wochenende dominierte, beide Pole Positions sowie den Sprint am Samstag gewann.

Mit einem Sieg in Interlagos kann er seinen Vorsprung in der WM auf McLaren-Teamkollege Oscar Piastri weiter ausbauen. WM-Stand >>>

Nach seinem verpatzten Qualifying hat Max Verstappen wohl nur noch theoretische Chancen auf den WM-Titel. Der Niederländer muss auf eine ähnliche Aufholjagd wie im Vorjahr hoffen, als er in Brasilien bei nasser Fahrbahn von Startplatz 17 zum Sieg stürmte.

Ergebnis des Qualifyings >>>

LIVE-Ticker:

