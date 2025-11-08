Verstappen-Drama in Q1! Norris erobert die Pole in Brasilien

Lando Norris bleibt weiterhin in Topform!

Der britische McLaren-Pilot sichert sich die Pole für den Grand Prix von Brasilien (1:09,511 Minuten). Andrea Kimi Antonelli überzeugt erneut mit einem starken zweiten Platz (+0,174 Sekunden).

Charles Leclerc sorgt für Ferrari hingegen mit Platz 3 für eine kleine Überraschung (+0,294). Oscar Piastri (McLaren/+0,375) muss sich mit dem vierten Rang zufrieden geben.

Für Max Verstappen ist die Qualifikation hingegen ein Albtraum. Der Niederländer verpasst den Einzug in das Q2 und wird den Grand Prix nur vom 16. Startplatz in Angriff nehmen.

Racing Bulls mit einer starken Leistung

Hingegen dürfen sich die Racing Bulls über eine starke Leistung von Isack Hadjar (5./+0,420) und Liam Lawson (7./+0,451) freuen. George Russell als Sechster (Mercedes/+0,431), Oliver Bearman (8./+0,466), Pierre Gasly (9./+0,491) und Nico Hülkenberg (10./+0,528) komplettieren die Top-10.

Mit Lewis Hamilton (Ferrari/13.) verpasst auch ein Ferrari-Pilot das Q3. Neben dem Briten scheitert das Aston Martin-Duo trotz eines starken Sprints um Fernando Alonso (11.) und Lance Stroll (14.).

Zudem kommt für das Williams-Duo mit Alexander Albon (12.) und Carlos Sainz (15.) das vorzeitige Aus.

Red-Bull-Drama im ersten Quali-Segment

Das erste Segment der Qualifikation endet indes mit einem Paukenschlag. Denn Verstappen kommt nicht über die erste Quali-Hürde und scheidet am 16. Platz frühzeitig aus. Mit Yuki Tsunoda (19.) scheitert auch der zweite Red Bull-Pilot am Einzug in das Q2.

Neben den beiden Red Bull-Piloten ist auch für Esteban Ocon (Haas/17.), Franco Colapinto (18./Alpine) und Gabriel Bortoleto (20./Sauber) der Arbeitstag früh beendet. Der brasilianische Lokalmatador kann nach seinem Crash im Sprint gar nicht an der Qualifikation teilnehmen.

Der Grand Prix von Brasilien beginnt am Sonntag um 18:00 Uhr (im natürlich im LAOLA1-Ticker).