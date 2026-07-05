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Formel 1 heute: Das Rennen in Silverstone
Showdown in Silverstone! Wer holt sich den Sieg im neunten Rennen der Saison? LIVE-Infos:
Es wird nochmal richtig spannend in Silverstone!
Beim Großen Preis von Großbritannien geht es am Sonntag (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um Punktejagd im WM-Kampf.
Die beste Ausgangsposition dafür hat sich WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) gesichert. Der Italiener holte sich im Qualifying vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Pole. Dahinter folgen die Local-Heroes Lewis Hamilton (Ferrari/3.) und George Russell (Mercedes/4.).
Das Ergebnis des Qualifyings >>>
Großer Favorit bleibt aber Antonelli, der am Samstag auch den Sprint für sich entscheiden konnte und damit seinen Vorsprung in der WM vergrößerte.