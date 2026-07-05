Es wird nochmal richtig spannend in Silverstone!

Beim Großen Preis von Großbritannien geht es am Sonntag (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um Punktejagd im WM-Kampf.

Die beste Ausgangsposition dafür hat sich WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) gesichert. Der Italiener holte sich im Qualifying vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Pole. Dahinter folgen die Local-Heroes Lewis Hamilton (Ferrari/3.) und George Russell (Mercedes/4.).

Das Ergebnis des Qualifyings >>>

Großer Favorit bleibt aber Antonelli, der am Samstag auch den Sprint für sich entscheiden konnte und damit seinen Vorsprung in der WM vergrößerte.

WM-Stand >>>

Der Große Preis von Großbritannien im LIVE-Ticker: