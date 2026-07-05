Emma Felbermayr is on the move! 📈#F1ACADEMY #BritishGP pic.twitter.com/Mnc3ewwZJo— F1 Academy (@f1academy) July 5, 2026
NEWS
Nächstes Podium: Felbermayr fährt von Startplatz acht aufs Podest
Die Oberösterreicherin Emma Felbermayr fährt nach einer grandiosen Aufholjagd noch auf das Podium - den Sieg schnappt sich WM-Leaderin Alisha Palmowski.
Emma Felbermayr hat beim Debüt der F1 Academy in Silverstone ein erfolgreiches Wochenende hingelegt.
Nach ihrem Sieg am Samstag beim Rennen in umgekehrter Startreihenfolge (alle Infos >>>) fuhr die 19-jährige Oberösterreicherin tags darauf im Hauptrennen nach einer Aufholjagd von Startplatz acht als Dritte noch aufs Podium.
Den Sieg holte sich die britische Red-Bull-Juniorin Alisha Palmowski, die in der Gesamtwertung der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen nun 30 Punkte vor Felbermayr führt.
Nach einer Sommerpause geht es für die F1 Academy in Zandvoort (21. bis 23. August) weiter.