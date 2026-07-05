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Nächstes Podium: Felbermayr fährt von Startplatz acht aufs Podest

Die Oberösterreicherin Emma Felbermayr fährt nach einer grandiosen Aufholjagd noch auf das Podium - den Sieg schnappt sich WM-Leaderin Alisha Palmowski.

Nächstes Podium: Felbermayr fährt von Startplatz acht aufs Podest Foto: © GEPA
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Emma Felbermayr hat beim Debüt der F1 Academy in Silverstone ein erfolgreiches Wochenende hingelegt.

Nach ihrem Sieg am Samstag beim Rennen in umgekehrter Startreihenfolge (alle Infos >>>) fuhr die 19-jährige Oberösterreicherin tags darauf im Hauptrennen nach einer Aufholjagd von Startplatz acht als Dritte noch aufs Podium.

Den Sieg holte sich die britische Red-Bull-Juniorin Alisha Palmowski, die in der Gesamtwertung der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen nun 30 Punkte vor Felbermayr führt.

Nach einer Sommerpause geht es für die F1 Academy in Zandvoort (21. bis 23. August) weiter.

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