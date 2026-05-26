Nach fünf Rennen! F1-Routinier droht das Aus

Kommt es nach fünf Saisonrennen bereits zum ersten Fahrerwechsel in der Formel 1?

Wie "Sky Italia" berichtet, steht Cadillac-Pilot Valtteri Bottas schon stark unter Druck. Die Verantwortlichen des F1-Neulings sollen mit den Leistungen des Finnen alles andere als zufrieden sein. Intern wird eine Trennung bereits diskutiert.

Letzte Chance?

Beim Traditionsrennen in Monaco kommende Woche wird der 36-Jährige zwar noch im Auto sitzen, sollte er erneut eine enttäuschende Vorstellung abliefern, könnte es aber sein letztes Rennen sein.

Beim Auftakt in Melbourne schied Bottas aus, ansonsten kam er noch nicht in die Punkte. Teamkollege Sergio Perez macht einen deutlich stabileren Eindruck.

Nachfolger ante portas

Laut dem Bericht soll auch schon ein möglicher Nachfolger feststehen. So könnte Test- und Ersatzfahrer Colton Herta das Cockpit übernehmen.

Der US-Amerikaner galt schon vor wenigen Monaten als möglicher Stammkandidat bei Cadillac. Am Ende entschied sich das Team aber für Erfahrung und damit für Bottas. Das könnte sich nun ändern.