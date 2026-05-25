Großer Kampf mit bitterem Ende - das WM-Duell ist eröffnet!

Das war ein großer Kampf mit einem großen Drama!

Nach zehn Jahren duellieren sich mit Kimi Antonelli und George Russell wieder zwei Mercedes-Piloten um die WM-Krone.

Es dauerte fünf Rennen, bis der Zweikampf auch erstmals mit "offenem Visier" ausgetragen wird. Doch in Montreal war es so weit (zum Rennbericht).

Bereits im Sprintrennen lieferte sich der italienische Youngster und der Brite einen beinharten Kampf. Am Rennsonntag knüpften die beiden Rivalen nahtlos daran an. Doch der Kampf endete (leider) dramatisch.

Knallharter Kampf der Mercedes-Piloten

Zunächst mussten die "Silberpfeile" die Doppelführung aber an Norris (GBR/McLaren) abgeben. Der Brite, nahm, trotz nahezu gänzlich trockener Ideallinie, den GP mit Intermediates in Angriff.

Dafür musste er nach nur zwei Runden auch Tribut zollen und wechselte auf Trockenreifen. Damit war der Kampf der "Silberpfeile" eröffnet. Beinahe über 30 Runden duellierten sich Russell und Antonelli um die Führung - starkes Racing für F1-Liebhaber!

"Es war ein unterhaltsamer Kampf und ein cooles Duell", erklärte Antonelli im Post-Interview nach dem GP. Immer wieder spitzte sich das Mercedes-Stallduell zu. Antonelli verbremste sich in Runde 6 und konnte geradeso einen Crash abwenden. Eine Attacke folgte der nächsten. Das Nervenkostüm am Mercedes-Kommandostand flatterte.

Die Führung wechselte von Russell zu Antonelli und wieder zurück. Nach 31 Runden endete der Kampf aber vorzeitig.

Antonelli nach Kanada-Sieg: "So wollte ich nicht gewinnen"

Plötzlich wurde der Mercedes-Bolide von Russell nämlich langsam und rollte aus. Ein Problem mit der Batterie führte zum Ausfall und verhinderte eine Fortsetzung des Kopf-an-Kopf-Duells. Antonelli fuhr in der Folge dem Rennsieg souverän entgegen.

"So wollte ich nicht gewinnen. Schade, dass er (Russell) so ausgeschieden ist", so der 19-jährige Youngster. Trotzdem war die Freude, obwohl sie in Anbetracht der Situation etwas verhaltener wirkte, natürlich groß.

Denn Antonelli baute den WM-Vorsprung damit auf 43 Zähler gegenüber Russell aus. Es ist eine Belohnung für die starke Siegesserie des italienischen Hoffnungsträgers. Für den WM-Leader war es nämlich schon der vierte Rennsieg in Folge.

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Russell nach Ausfall: "Bin frustriert, aber trotzdem stolz"

Bei Russell war die Frustration natürlich bemerkbar. "Ich bin sprachlos und natürlich verdammt frustriert", so der britische WM-Anwärter.

Besonders die Umstände machen es noch schmerzvoller für ihn. Für den sechsfachen GP-Sieger verlief das Rennwochenende nämlich bis zum Rennsonntag eigentlich traumvoll.

Zunächst holte er sich den Sprintsieg von der ersten Startposition aus und sicherte sich in der Qualifikation für den GP auch noch die Pole. "Ehrlicherweise bin ich deswegen stolz auf mein Wochenende", fügte er hinzu.

Ob Russell im WM-Kampf schnell zurückschlagen kann, wird sich nun beim Europaauftakt mit dem ewigen Klassiker in Monte Carlo in zwei Wochen beweisen (natürlich im LIVE-Ticker).