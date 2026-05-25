Erstes Podium für Verstappen! "Cooler Kampf, tut äußerst gut"

Er ist zurück am Podium!

Nach enttäuschenden Leistungen an den ersten Rennwochenenden von Red Bull Racing darf sich Max Verstappen in Montreal über ein großes Erfolgserlebnis freuen (zum Rennbericht)..

Erstmals schafft es der Niederländer nämlich im fünften Saisonrennen auf das Podium. Ein Lichtblick in einer schwierigen Phase seiner F1-Karriere.

Verstappen nach erstem Podium: "Es tut äußerst gut"

Noch vor dem Rennbeginn rechnete wohl kaum jemand am Kommandostand mit einem Podium. Doch McLaren "schenkte" Verstappen mit einer fragwürdigen Reifentaktik und dem Einsatz von Intermediates bei äußert trockener Ideallinie die Chance auf das Podium.

Zudem führte der technische Defekt von WM-Anwärter George Russell den Niederländer sogar zur Rennmitte auf P2. Es entwickelte sich aber ein Duell mit Lewis Hamilton (Ferrari), in dem nicht weniger als elf WM-Titel aufeinandertrafen.

"Es war ein cooler Kampf mit Lewis (Hamilton). Das Podium tut äußerst gut", so Verstappen im "Post-Interview" nach dem GP.

Letztlich musste er sich wohl seinem langjährigen Rivalen geschlagen geben, aber es reichte dennoch für den dritten Platz.

Schließt Red Bull im Kampf gegen McLaren und Ferrari auf?

Eines ist daher nun klar. Red Bull konnte den Abstand zum Spitzenfeld nach Miami und nun Montreal durchaus verringern.

Von einer Chance auf Rennsiege ist man aber natürlich bei der Mercedes-Dominanz derzeit weit entfernt. Allerdings scheint der Kampf um die zweite Kraft gegen McLaren und Ferrari wieder offener zu sein.