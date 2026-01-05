NEWS

Nach Ferrari-Aus: Ex-F1-Pilot wird Reservefahrer bei Cadillac

Der 26-jährige Chinese wurde kürzlich bei Ferrari entlassen und heuert nun beim neuen F1-Rennstall an.

Nach Ferrari-Aus: Ex-F1-Pilot wird Reservefahrer bei Cadillac Foto: © getty
Neue Aufgabe für Guanyu Zhou in der Formel 1!

Wenige Tage nach seinem Aus bei Ferrari, hat der chinesische Rennfahrer nun einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie Neueinsteiger Cadillac am Montag offiziell bekanntgibt, wird Zhou der neue Reservefahrer.

Der 26-jährige Chinese war selbst von 2022 bis 2024 Stammpilot an der Seite von Valtteri Bottas bei Alfa Romeo und Sauber. Im vergangenen Jahr fungierte er dann als Reservefahrer bei der Scuderia Ferrari.

Auch Colton Herta wird Ersatzfahrer

"Ich freue mich sehr, dem Cadillac-Formel-1-Team als Reservefahrer vor seinem Formel-1-Debüt beizutreten. Dies ist eines der größten und aufregendsten neuen Projekte, die der Sport je gesehen hat", wird Zhou in einer Aussendung zitiert.

Neben Zhou setzt Cadillac auch auf den US-amerikanischen Ex-IndyCar-Piloten Colton Herta als Ersatzfahrer. Der 25-Jährige besitzt allerdings noch nicht die nötige Superlizenz für die F1.

