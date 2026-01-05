Bernet, Henry BER
Erfolgreicher Auftakt für Rodionov bei ATP-Challenger

Der 26-Jährige setzt sich gegen einen jungen Schweizer in drei Sätzen durch.

Jurij Rodionov startet siegreich ins Kalenderjahr 2025!

Der Österreicher setzt sich im Sechzehntelfinale des ATP-Challengers in Noumea, Neukaledonien gegen den erst 18-jährigen Schweizer Henry Bernet (ATP 510) in drei Sätzen mit 6:4, 3:6, 6:0 durch.

Während Satz eins und zwei noch umkämpft sind, hat Rodionov im Entscheidungssatz den längeren Atem und zieht damit ins Achtelfinale ein.

Dort wartet der Sieger aus dem Duell Christian Langmo (ATP 358) gegen Kosuke Ogura (ATP 856).

