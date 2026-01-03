Nach einem Jahr: Ex-Formel-1-Pilot muss Ferrari verlassen
Der Chinese ist nicht länger Test- und Ersatzfahrer bei der Scuderia. Sein Vertrag wurde nicht verlängert.
Der chinesische Rennfahrer Guanyu Zhou ist nicht länger Test- und Ersatzfahrer von Ferrari. Das gab der Formel-1-Rennstall am Freitag bekannt.
Nach einem Jahr muss sich der 25-Jährige damit wieder aus Maranello verabschieden. Sein Vertrag bei der Scuderia wurde nicht verlängert. Wie es für ihn nun weitergeht, ist noch nicht bekannt.
Zhou heuerte im Februar 2025 bei Ferrari an, nachdem sein Vertrag bei Sauber/Alfa Romeo nach drei Saisons und 68 WM-Starts nicht verlängert worden war.
"Wir sind Zhou Guanyu für sein Engagement und seinen Beitrag als Ferrari-Ersatzfahrer in dieser Saison dankbar! Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", so Ferrari in einem offiziellen Statement.
Giovinazzi bleibt
Ein weiterer Ex-Formel-1-Fahrer bleibt den Italienern hingegen erhalten: Antonio Giovinazzi wird auch 2026 Test- und Ersatzfahrer der Scuderia bleiben - weswegen Zhou Guanyus Posten womöglich nicht nachbesetzt wird.
Giovinazzi kann 62 Starts in der Formel 1 vorweisen, fuhr ebenfalls für Sauber respektive Alfa Romeo.