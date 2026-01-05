WM-Chance! LASK-Spieler vollzieht Nationenwechsel

Für Melayro Bogarde vom LASK ist es eine durchaus erfolgreiche Saison. Der ehemalige niederländische Juniorennationalspieler zeigte immer wieder mit guten Leistungen auf.

Für den 23-Jährigen könnte jetzt sogar die WM winken. Wie der Verband von Suriname offiziell mitteilt, läuft der Mittelfeld-Mann künftig für sie auf.

Onkel im Trainerteam

Suriname trifft im WM-Playoff-Halbfinale Ende März auf Bolivien. Kann man sich durchsetzen, wartet der Sieger aus der Partie zwischen Neukaledonien und Jamaika.

Onkel Winston Bogarde lief einst bei der WM für die Niederlande auf, will jetzt aber mit Suriname zur WM. Seit Kurzem ist er Co-Trainer des Landes und darf dort auch seinen Neffen begrüßen.