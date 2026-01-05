NEWS

WM-Chance! LASK-Spieler vollzieht Nationenwechsel

Um die Chance auf eine WM-Teilnahme zu wahren, läuft der Niederländer für ein Team auf, dass sich in den WM-Playoffs befindet.

WM-Chance! LASK-Spieler vollzieht Nationenwechsel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Melayro Bogarde vom LASK ist es eine durchaus erfolgreiche Saison. Der ehemalige niederländische Juniorennationalspieler zeigte immer wieder mit guten Leistungen auf.

Für den 23-Jährigen könnte jetzt sogar die WM winken. Wie der Verband von Suriname offiziell mitteilt, läuft der Mittelfeld-Mann künftig für sie auf.

Onkel im Trainerteam

Suriname trifft im WM-Playoff-Halbfinale Ende März auf Bolivien. Kann man sich durchsetzen, wartet der Sieger aus der Partie zwischen Neukaledonien und Jamaika.

Onkel Winston Bogarde lief einst bei der WM für die Niederlande auf, will jetzt aber mit Suriname zur WM. Seit Kurzem ist er Co-Trainer des Landes und darf dort auch seinen Neffen begrüßen.

Mehr zum Thema

Valon Berisha: Die Zeichen stehen auf LASK-Abschied

Valon Berisha: Die Zeichen stehen auf LASK-Abschied

Bundesliga
4
Erfolgreicher Auftakt für Rodionov bei ATP-Challenger

Erfolgreicher Auftakt für Rodionov bei ATP-Challenger

Tennis - ATP
Djokovic verlässt mitgegründete Spielergewerkschaft

Djokovic verlässt mitgegründete Spielergewerkschaft

Tennis - ATP
Fix! Manchester United schmeißt Trainer raus

Fix! Manchester United schmeißt Trainer raus

Premier League
7
Bayern-Supertalent Karl träumt von Real Madrid

Bayern-Supertalent Karl träumt von Real Madrid

Deutsche Bundesliga
6
Fix! Neuer Spieler vom BVB für Ilzers Hoffenheim

Fix! Neuer Spieler vom BVB für Ilzers Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
Jaissle lotst wohl nächsten Salzburg-Weggefährten in die Wüste

Jaissle lotst wohl nächsten Salzburg-Weggefährten in die Wüste

International
1
Kommentare

Kommentare

FIFA WM 2026 LASK Melayro Bogarde