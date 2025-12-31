NEWS

Wechselt Verstappen-Weggefährte zur Konkurrenz?

Nach dem Abgang von Helmut Marko könnte Max Verstappen seine nächste Vertrauensperson bei Red Bull Racing verlieren.

Wechselt Verstappen-Weggefährte zur Konkurrenz? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Verliert Max Verstappen seinen Renningenieur?

Wie diverse Medien berichten, soll Gianpiero Lambiase mit anderen Formel-1-Teams verhandeln.

Wie "The Race" berichtet, soll Aston Martin an einer Verpflichtung Lambiases interessiert sein. Laut "Motorsport.com" habe der 45-Jährige allerdings auch schon Gespräche mit Williams geführt.

Weniger Reisen Grund für Abgang?

Lambiase hatte beim Red-Bull-Management in der Vergangenheit bereits um eine Minimierung seiner Reisestrapazen angesucht, weshalb er unter anderem auch bei den Rennen in Österreich und Belgien fehlte. Gut möglich, dass ihm andere Teams hier mehr entgegenkommen könnten.

Unter anderem soll ihm Aston Martin, wo mit Adrian Newey ein alter Red-Bull-Wegbegleiter federführend ist, eine Management-Rolle anbieten, die nicht erfordere, bei allen Rennen anwesend zu sein.

Lambiase ist seit 2015 für Red Bull tätig und seitdem auch Renningenieur von Verstappen.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Verstappen erneut von Kollegen zum Fahrer des Jahres gewählt

Verstappen erneut von Kollegen zum Fahrer des Jahres gewählt

Formel 1
11
Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen in Garmisch

Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen in Garmisch

Skispringen
ÖSV-Adler in Garmisch-Quali stark, Embacher mit Schanzenrekord

ÖSV-Adler in Garmisch-Quali stark, Embacher mit Schanzenrekord

Skispringen
NFL: Das Power Ranking vor dem Regular-Season-Finale

NFL: Das Power Ranking vor dem Regular-Season-Finale

Football
ÖFB-Legionär ist der schnellste Fußballer der Welt!

ÖFB-Legionär ist der schnellste Fußballer der Welt!

Fußball
4
Sorgen um Roberto Carlos! Ex-Star in Brasilien am Herzen operiert

Sorgen um Roberto Carlos! Ex-Star in Brasilien am Herzen operiert

International
Klettern: Schubert gibt Zukunftspläne bekannt

Klettern: Schubert gibt Zukunftspläne bekannt

Mehr Sport
Kommentare

Kommentare

Max Verstappen Red Bull Racing Motorsport Formel 1