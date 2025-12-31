Wechselt Verstappen-Weggefährte zur Konkurrenz?

Verliert Max Verstappen seinen Renningenieur?

Wie diverse Medien berichten, soll Gianpiero Lambiase mit anderen Formel-1-Teams verhandeln.

Wie "The Race" berichtet, soll Aston Martin an einer Verpflichtung Lambiases interessiert sein. Laut "Motorsport.com" habe der 45-Jährige allerdings auch schon Gespräche mit Williams geführt.

Weniger Reisen Grund für Abgang?

Lambiase hatte beim Red-Bull-Management in der Vergangenheit bereits um eine Minimierung seiner Reisestrapazen angesucht, weshalb er unter anderem auch bei den Rennen in Österreich und Belgien fehlte. Gut möglich, dass ihm andere Teams hier mehr entgegenkommen könnten.

Unter anderem soll ihm Aston Martin, wo mit Adrian Newey ein alter Red-Bull-Wegbegleiter federführend ist, eine Management-Rolle anbieten, die nicht erfordere, bei allen Rennen anwesend zu sein.

Lambiase ist seit 2015 für Red Bull tätig und seitdem auch Renningenieur von Verstappen.