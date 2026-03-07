-
Formel 1 heute: Qualifying in Melbourne
Die F1-Pause ist vorbei und die neue Saison beginnt mit dem Qualifying in Melbourne. LIVE-Infos:
Endlich geht es wieder los!
Die Formel 1 ist zurück und startet in die neue Saison - heute am Programm: Das Qualifying in Melbourne (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Wer ist diese Jahr der große Anwärter auf den F1-Weltmeistertitel? Den Tests nach scheinen sowohl Ferrari mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton, als auch Mercedes mit George Russell und Kimi Antonelli ein schnelles Auto zu haben.
Auch McLaren mit dem Australier Oscar Piastri und dem amtierenden Weltmeister Lando Norris werden alles dafür tun, den Titel zu verteidigen.
Die "Big Four" komplettieren das Team Red Bull Racing rund um vierfach-Weltmeister Max Verstappen, die ebenfalls mehr als konkurrenzfähig sein sollen.
Dahinter beginnt das große Gedränge. Der US-Rennstall Haas dürfte einen großen Schritt nach vorne gemacht haben - sie zeigten bei den Tests auf und waren im Mittelfeld die schnellsten.
Dennoch bleiben viele Fragen offen, aber klar ist: Spätestens jetzt werden die Karten aufgedeckt.