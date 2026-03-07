Nicht schon wieder! Das dürften sich in den frühen Morgenstunden am Samstag wohl einige Fans der Formel 1 gedacht haben.

Russell holt sich die erste Pole - Desaster für Verstappen >>>

12 Jahre nach dem letzten großen Motoren-Reglement kehrt nämlich die Königsklasse des Motorsports wieder mit einigen Änderungen zurück - und erneut mit geballter Mercedes-Power.

Beim ersten Qualifying der neuen Saison in Australien dominieren die "Silberpfeile" und scheinen zumindest im Albert Park unantastbar zu sein. George Russell und Andrea Kimi Antonelli führten Mercedes zu einem Front-Row-Lockout.

Mercedes lässt der Konkurrenz keine Chance - so wie 2014

Das bringt F1-Fans natürlich zurück in die Vergangenheit und sorgt für Sorgenfalten bei der Konkurrenz.

Exakt vor 12 Jahren durften Toto Wolff und Co. in Australien mit ihrem überlegenen V6-Turbo-Hybridmotor über einen gelungenen Saisonauftakt jubeln. Es folgte eine Saison, in der die "Silberpfeile" der Konkurrenz um Red Bull und Ferrari überhaupt keine Chance ließ.

Nun zeigt sich, zumindest in Australien, dasselbe Bild. Natürlich freute sich Pole-Sitter Russell über seinen Quali-Erfolg. "Ein toller Tag für uns", stellte der 28-Jährige fest. "Wir wussten, dass das Auto ein tolles Potenzial hat", fügte der Brite hinzu.

Doppel-Pole nur wegen Verstappen-Crash?

Dabei musste Mercedes zunächst sogar damit rechnen, dass nur ein Bolide am Qualifying teilnehmen kann. Denn Andrea Kimi Antonelli verlor im dritten Freien Training in Kurve 1 die Kontrolle über seinen Wagen und landete schließlich in der Barriere.

Die Mercedes-Garage arbeitete daraufhin auf Hochtouren. Allerdings bangten die "Silberpfeile" um die Teilnahme des Italieners an der Qualifikation. Doch Max Verstappen verunfallte in Q1 und sorgte damit für eine Unterbrechung.

Daraufhin konnte Kimi Antonelli noch rechtzeitig die Boxengasse verlassen und belohnte die Mercedes-Crew letztlich mit einem starken zweiten Platz.

"Es war ein harter Tag. Ich freue mich, dass ich jetzt ganz vorne stehe", so der 19-Jährige. Für den Italiener war auch klar, bei wem er sich dafür bedanken muss. "Die wahren Helden sind die Kollegen in der Box", zollte er seinen Mechanikern großen Respekt.

Ob Mercedes auch am morgigen Rennsonntag so dominieren kann, wird sich beim Grand Prix ab 05:00 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) zeigen.