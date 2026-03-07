Russell holt sich die erste Pole - Desaster für Verstappen

Traum-Auftakt für Mercedes!

Die "Silberpfeile" holen sich in Melbourne zum F1-Saisonauftakt 2026 eine Doppel-Pole. George Russell (GBR) sichert sich mit einer 1:18,518 die Pole-Position vor Andrea Kimi Antonelli (ITA/+0,293).

Isack Hadjar (FRA) überzeugt bei seinem Red Bull-Debüt und landet mit einem Respektabstand auf dem dritten Platz (+0,785). Dahinter folgt Charles Leclerc (Ferrari/+0,809) und das McLaren-Duo um Oscar Piastri (+0,862) und dem WM-Titelverteidiger Lando Norris (+0,957). Mit Lewis Hamilton reiht sich der zweite Ferrari-Pilot dahinter ein (+0,960).

Die Racing Bulls schaffen es mit Liam Lawson (8./+1,476) und dem einzigen F1-Rookie Arvid Lindblad (+2,729) ebenfalls in das Q3. Gabriel Bortoleto komplettiert beim Audi-Einstand die Top-10.

Verstappen verunfallt in der ersten Runde im Q1

Für Max Verstappen endet die Qualifikation indes schon nach wenigen Sekunden. Der Red Bull-Pilot fliegt auf seiner ersten schnellen Runde im Q1 in der ersten Kurve ab. Dabei blockieren seine Hinterreifen und der Niederländer kann den Boliden natürlich nicht mehr kontrollieren.

Ansonsten gibt es in der ersten Quali-Session keine Überraschung. Der neue US-Konstrukteur Cadillac verpasst mit den beiden Routiniers um Sergio Perez (18.) und Valtteri Bottas (19.) den Einzug in das Q2.

Auch Aston Martin wird wohl in dieser Saison ziemlich hart kämpfen müssen. Für Fernando Alonso (17.) ist der Arbeitstag früh beendet. Lance Stroll kann wegen seinen Problemen an der Powerunit gar nicht am Q1 teilnehmen. Auch Carlos Sainz (Williams) kommt nicht aus der Boxengasse.

Audi-Duell um den Q3-Einzug

Beim Q2 scheitert indes mit Nico Hülkenberg (11.) ein Audi-Pilot. Daneben verpasst auch das Haas-Duo mit Oliver Bearman (12.) und Esteban Ocon (13.) das Q3.

Alpine profitiert indem von den Problemen von Aston Martin und Cadillac. Dennoch scheitert Pierre Gasly (14.) und Franco Colapinto (16.) klar am Q3. Auch Alexander Albon (15./Williams ) scheidet im Q2 aus.