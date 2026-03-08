Russell jubelt nach dem Auftaktsieg: "Ich liebe das Auto!"

Mercedes ist zurück an der Spitze!

Mit großen Ambitionen reiste das deutsche Werksteam nach vielversprechenden Testfahrten zum Formel-1-Saisonauftakt nach Melbourne und ist dort seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Ein Doppelsieg der "Silberpfeile" mit George Russell und Andrea Kimi Antonelli bringt Toto Wolff und Co. nun einmal an die Spitze des Feldes.

Russell mit großer Freude: "Großartig! Ich liebe das Auto"

Vor allem beim Briten war die Freude natürlich grenzenlos. "Ich liebe dieses Auto, ich liebe diesen Motor. Großartiger Job", funkte der 28-Jährige unmittelbar nach seinem Sieg noch aus dem Wagen.

Dennoch war Russell im Post-Interview nach dem Rennen nicht gänzlich zufrieden. "Ich hatte einen schlechten Start", meinte der Mercedes-Pilot. Russell musste die Führung in der Startphase gegenüber Charles Leclerc (Ferrari) abgegeben.

Eine VSC-Phase brachte Russell wieder an die Spitze

In der Folge lieferte sich Russell mit dem Monegassen über einige Runden ein starkes Duell mit einigen Führungswechseln. Ein technischer Defekt von Isack Hadjar (Red Bull) löste in Runde 10 danach ein virtuelles Safety Car aus.

Mercedes nutzte dies für den einzigen Boxenstopp aus und übernahm somit nach den erst späteren Boxenstopps von Ferrari wieder die Doppelführung.

Schließlich brachte Russell seinen sechsten Karrieresieg über die Ziellinie. "Ich bin einfach nur froh, die Ziellinie überquert zu haben", so der Brite.

Antonelli nach schwacher Startphase noch am Podest

Auch Andrea Kimi Antonelli freute sich natürlich über den zweiten Platz. Für den Italiener war es bereits die vierte Podestplatzierung in seinem 25. Rennen in der Formel 1.

"Es war ein gutes Rennen. Das Tempo war wirklich hoch", so der erst 19-Jährige. Auch der Italiener war mit der Startphase aber nicht zufrieden. "Es war nicht der Start, den wir uns gewünscht haben. Ich habe viele Plätze verloren und musste mich wieder aufrappeln", fügte er hinzu.

Antonelli nahm den Grand Prix nämlich neben Russell von der ersten Startreihe in Angriff. Allerdings fiel er bis auf den siebenten Platz zurück. Letztlich kämpfte er sich wieder zurück und wurde mit dem zweiten Platz belohnt.

Ob die "Silberpfeile" auch weiterhin dominieren können, wird sich bereits am kommenden Wochenende in Shanghai (China) zeigen (Natürlich in unserem LIVE-Ticker).