Bitter! Piastri verunfallt schon vor dem F1-Saisonstart

Der australische Lokalmatador fliegt bereits vor dem Rennstart ab.

Bitter! Piastri verunfallt schon vor dem F1-Saisonstart Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Ein ganz bitterer Saisonauftakt für Oscar Piastri!

Der Australier verliert in Melbourne am Albert Park in Kurve 4 auf dem Weg zur Startaufstellung die Kontrolle über seinen Boliden. Damit kann der WM-Dritte der Vorsaison nicht an seinem Heimrennen teilnehmen.

Der Grand Prix von Australien feiert sein Debüt nach einem neuen Reglementumbruchs um 05:00 (im LIVE-Ticker >>>).

Motorsport Formel 1 McLaren Oscar Piastri