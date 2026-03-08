NEWS
Bitter! Piastri verunfallt schon vor dem F1-Saisonstart
Der australische Lokalmatador fliegt bereits vor dem Rennstart ab.
Ein ganz bitterer Saisonauftakt für Oscar Piastri!
Der Australier verliert in Melbourne am Albert Park in Kurve 4 auf dem Weg zur Startaufstellung die Kontrolle über seinen Boliden. Damit kann der WM-Dritte der Vorsaison nicht an seinem Heimrennen teilnehmen.
Der Grand Prix von Australien feiert sein Debüt nach einem neuen Reglementumbruchs um 05:00 (im LIVE-Ticker >>>).