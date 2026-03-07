Formel 1 LIVE: Das erste Rennen in Melbourne

Nach der Pole von George Russell wird mit Spannung das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison erwartet (ab 5:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Vom zweiten Startplatz geht der zweite Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli ins Rennen, dahinter lauern Isack Hadjar (P3) und Charles Leclerc (P4). Weltmeister Lando Norris findet sich auf Startplatz sechs wieder.

Eine Aufholjagd gleich im ersten Rennen der neuen Ära müsste Max Verstappen hinlegen, der am Ende des Feldes steht.