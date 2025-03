McLaren-Party! Oscar Piastri dominiert den China-GP

Oscar Piastri feiert beim Grand Prix von China einen fehlerlosen Start/Ziel-Sieg!

Der McLaren-Pilot muss lediglich am Start des unter trockenen Bedingungen stattfindenden 56-Runden-Rennens etwas zittern, ein etwas besser wegkommender George Russell (3./Mercedes) kann die bessere Anfahrt zur ersten Kurve allerdings nicht nutzen und fällt gar hinter Lando Norris (2.) zurück.

Norris setzt als Zweiter zwar nie seinen Teamkollegen Piastri unter Druck und überquert mit Abstand die Ziellinie hinter dem Australier, funkt aber vor seinem Bremsproblem mehrmals, aufgrund der "Dirty Air" bewusst eine Lücke zu halten.

In der Schlussphase muss Norris letztlich kämpfen. Dem Briten gehen die Bremsen ein, weshalb er das Rennen 9,748 Sekunden hinter Piastri beendet und zittern muss, da Russell (+2,437 dahinter) immer näher kommt, in der Entscheidung aber nicht ganz gefährlich werden kann.

Verstappen mit starkem Manöver in Kurve eins

Russell rundet zwar auf der Drei zum zweiten Mal nach Australien das Podest ab, muss sich aber kurz vor der Halbzeit gegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc (5.) wehren. Der Monegasse, der das gesamte Rennen mit einem beschädigten Frontflügel fährt, verliert nach einem Fehler in Runde 29 den Anschluss an den Briten.

In der Folge sieht Leclerc lange Zeit wie der sichere Viertplatzierte aus, ehe Max Verstappen im Red Bull in der Schlussphase zunehmend aufholt und in der 53. Runde in der Schneckenkurve mit einem klassischen "Switch-Back"-Manöver den Ferrari-Piloten stehen lässt. Verstappen wird Vierter, Leclerc Fünfter.

Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton wird als einziger Zwei-Stopp-Pilot innerhalb der Top Ten Sechster und wiederholt damit nicht das Kunststück, das ihm im Sprint gelungen war.

Sainz, Lawson und Racing Bulls versagen

Überraschend Siebter wird Haas-Pilot Esteban Ocon. Der Franzose gehört zu den ersten Piloten, die in Runde 12 von den Mediumreifen auf die harte Mischung umstecken lassen.

Ocon bleibt im Grand Prix fehlerlos und hält Mercedes-Youngster Andrea Kimi Antonelli (8.) in der Schlussphase um 3,779 Sekunden auf Distanz. Neunter wird Geburtstagskind Alex Albon im Williams, Oliver Bearman (10.) rundet die Top Ten ab.

Enttäuschend sind hingegen die Leistungen von Carlos Sainz Jr. und Liam Lawson. Während der Williams-Pilot 13. wird, erreicht Lawson im zweiten Red Bull das Ziel auf der 15, weil Jack Doohan (16./Alpine) eine Zehn-Sekunden-Strafe kassiert.

Auch die Racing Bulls erleben einen enttäuschenden Nachmittag. Auf dem Shanghai International Circuit verzocken sich die Strategen und setzen Isack Hadjar (14.) sowie Yuki Tsunoda (19.) auf eine Zwei-Stopp-Strategie.

Für den Japaner kommt es noch bitterer: Ihm bricht in der Anfahrt zur ersten Kurve während der Nutzung des DRS ein Teil des Frontflügels ab, der Boxenstopp ist letztlich unausweichlich und Ursache für das Ergebnis.

Nicht ins Ziel kommt Fernando Alonso, der nach einem Bremsdefekt zum zweiten Mal in dieser Saison ausfällt.

