NEWS

"Beginn einer neuen Ära" - Ferrari präsentiert Design für 2026

In der kommenden Saison hofft das Team auf eine Steigerung. Der letzte WM-Titel in Maranello liegt mittlerweile 18 Jahre zurück.

"Beginn einer neuen Ära" - Ferrari präsentiert Design für 2026 Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ferrari hat sein Auto für die kommende WM-Saison präsentiert!

Der rote Wagen "SF26" mit einigen weißen Flächen soll es in diesem Jahr richten. Es ähnelt jenem SF16-Auto, den Sebastian Vettel einst lenkte.

Auch Ferrari musste hinsichtlich einiger Änderungen im Reglement Anpassungen vornehmen. Die Autos verändern sich unter anderem in ihrem Format. Auch neue Motoren werden eingesetzt.

"Markiert Beginn einer neuen Ära"

"Der SF-26 markiert den Beginn einer neuen Ära für die Formel 1 und auch für Ferrari", erklärt Teamchef Frédéric Vasseur.

Dazu ergänzt er: "Dieses Auto ist das Ergebnis einer enormen Teamleistung und steht für den Beginn einer völlig neuen Reise, der andere Regeln zugrunde liegen und die zwangsläufig eine Reihe von Unbekannten mit sich bringt."

Für den Rennstall soll es in der kommenden Saison besser laufen, nachdem die letzte nicht zu den erfolgreichsten zählte. Die Italiener belegten lediglich den vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton brachte nicht die gewünschten Erfolge ein.

Größte Regeländerung in Hamiltons Karriere

Hamilton selbst blickt laut eigenen Angaben auf eine Saison mit großen Herausforderungen sowie auf eine Saison mit den größten Regeländerungen, die er je in seiner Karriere erlebt habe.

Auch Charles Leclerc soll zum Erfolg des Teams beitragen. "Wir arbeiten mit großer Motivation daran, so gut wie möglich vorbereitet an den Start zu gehen", so der 28-Jährige.

Das erste Rennen der neuen Saison findet am 8. März in Australien statt.

So schaut der neue Ferrari-Wagen aus:

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Red Bull Racing

Slideshow starten

14 Bilder

Mehr zum Thema

Eine neue Ära: Das ändert sich 2026 in der Formel 1

Eine neue Ära: Das ändert sich 2026 in der Formel 1

Formel 1
5
Mercedes präsentiert Boliden für 2026

Mercedes präsentiert Boliden für 2026

Formel 1
Nach LASK-Absage: Ben Bobzien vor Wechsel zu Zweitligist

Nach LASK-Absage: Ben Bobzien vor Wechsel zu Zweitligist

Deutsche Bundesliga
Super-G in Kitzbühel - das Ergebnis

Super-G in Kitzbühel - das Ergebnis

Ski Alpin
Kitzbühel, Super G - Alle Sieger und Statistiken

Kitzbühel, Super G - Alle Sieger und Statistiken

Ski Alpin
Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel - Babinsky am Stockerl

Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel - Babinsky am Stockerl

Ski Alpin
Australian Open: Zverev und de Minaur im Achtelfinale, Rublev out

Australian Open: Zverev und de Minaur im Achtelfinale, Rublev out

Tennis
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc