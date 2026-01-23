Ferrari hat sein Auto für die kommende WM-Saison präsentiert!

Der rote Wagen "SF26" mit einigen weißen Flächen soll es in diesem Jahr richten. Es ähnelt jenem SF16-Auto, den Sebastian Vettel einst lenkte.

Auch Ferrari musste hinsichtlich einiger Änderungen im Reglement Anpassungen vornehmen. Die Autos verändern sich unter anderem in ihrem Format. Auch neue Motoren werden eingesetzt.

"Markiert Beginn einer neuen Ära"

"Der SF-26 markiert den Beginn einer neuen Ära für die Formel 1 und auch für Ferrari", erklärt Teamchef Frédéric Vasseur.

Dazu ergänzt er: "Dieses Auto ist das Ergebnis einer enormen Teamleistung und steht für den Beginn einer völlig neuen Reise, der andere Regeln zugrunde liegen und die zwangsläufig eine Reihe von Unbekannten mit sich bringt."

Für den Rennstall soll es in der kommenden Saison besser laufen, nachdem die letzte nicht zu den erfolgreichsten zählte. Die Italiener belegten lediglich den vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton brachte nicht die gewünschten Erfolge ein.

Größte Regeländerung in Hamiltons Karriere

Hamilton selbst blickt laut eigenen Angaben auf eine Saison mit großen Herausforderungen sowie auf eine Saison mit den größten Regeländerungen, die er je in seiner Karriere erlebt habe.

Auch Charles Leclerc soll zum Erfolg des Teams beitragen. "Wir arbeiten mit großer Motivation daran, so gut wie möglich vorbereitet an den Start zu gehen", so der 28-Jährige.

Das erste Rennen der neuen Saison findet am 8. März in Australien statt.

So schaut der neue Ferrari-Wagen aus: