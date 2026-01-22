NEWS

Mercedes präsentiert Boliden für 2026

Nach dem Hause Red Bull, Haas und Audi hat nun auch Mercedes seinen neuen Wagen für die kommende Saison präsentiert.

Mercedes präsentiert Boliden für 2026 Foto: © Mercedes AMG F1
Mercedes hat seinen neuen Boliden vorgestellt.

Das Team aus Brackley (England) hat auf der Website beziehungsweise den sozialen Netzwerken den W17 E Performance von George Russell und Andrea Kimi Antonelli präsentiert.

Das Design ähnelt dabei - speziell von vorne - dem der beiden vergangenen Jahre. Während Nase und Monocoque großteils in silber gehalten sind, überwiegt ansonsten schwarz. Natürlich dürfen auch die türkisen Akzente des Hauptsponsors nicht fehlen.

Technisch gesehen sollte man die Renderings mit Vorsicht genießen - meistens werden da ältere Entwicklungsstufen gezeigt. Allerdings sind die Pushrods an Vorder- und Hinterachse erkennbar. Bei den Seitenkästen präsentiert sich Mercedes mit etwas größeren Seitenkästen als einzigen echten Ausreißer gegenüber der Konkurrenz.

