Mercedes präsentiert Boliden für 2026

Mercedes hat seinen neuen Boliden vorgestellt.

Das Team aus Brackley (England) hat auf der Website beziehungsweise den sozialen Netzwerken den W17 E Performance von George Russell und Andrea Kimi Antonelli präsentiert.

Das Design ähnelt dabei - speziell von vorne - dem der beiden vergangenen Jahre. Während Nase und Monocoque großteils in silber gehalten sind, überwiegt ansonsten schwarz. Natürlich dürfen auch die türkisen Akzente des Hauptsponsors nicht fehlen.

Technisch gesehen sollte man die Renderings mit Vorsicht genießen - meistens werden da ältere Entwicklungsstufen gezeigt. Allerdings sind die Pushrods an Vorder- und Hinterachse erkennbar. Bei den Seitenkästen präsentiert sich Mercedes mit etwas größeren Seitenkästen als einzigen echten Ausreißer gegenüber der Konkurrenz.