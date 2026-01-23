NEWS

Alpine stellt Design des neuen Formel-1-Autos vor

Der französische Rennstall präsentierte den Alpine A525 auf einem Kreuzfahrtschiff. Am Mittwoch absolvierten die beiden Stammfahrer Pierre Gasly und Franco Colapinto erste Runden in dem Auto.

Alpine stellt Design des neuen Formel-1-Autos vor Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der französische Rennstall Alpine hat am Freitag in Barcelona die Lackierung seines neuen Formel-1-Autos vorgestellt.

Der Alpine A525 wurde auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen der katalanischen Großstadt enthüllt. Dort startet am kommenden Montag die erste Testwoche. Präsentiert wurde nicht das Originalfahrzeug, sondern eine modifizierte Konzept-Lackierung im Showcar-Stil. Wenige Stunden zuvor hatte Ferrari bereits das neue Design ihres Bolliden vorgestellt (Mehr Infos>>>).

Am Mittwoch drehten die beiden Alpine-Piloten Pierre Gasly und Franco Colapinto in Silverstone mit dem neuen A526 erste Runden. Für die Saison 2026 wird dem französischen Rennstall eine vielversprechende Entwicklung prognostiziert.

Schon im vergangenen Jahr richtete Alpine den Blick früh auf das neue Formel-1-Reglement, das nun in Kraft tritt (Alle Infos>>>). Zusätzlich steht ein grundlegender technischer Umbruch an: Das Team wird künftig auf Mercedes-Motoren setzen. Diese schätzen Experten aktuell als die stärksten im Feld ein.

So sieht der neue Alpine-Wagen aus:

Mehr zum Thema

Rückschlag! Williams verpasst Testwoche in Barcelona

Rückschlag! Williams verpasst Testwoche in Barcelona

Tennis - ATP
"Beginn einer neuen Ära" - Ferrari präsentiert Design für 2026

"Beginn einer neuen Ära" - Ferrari präsentiert Design für 2026

Formel 1
Eine neue Ära: Das ändert sich 2026 in der Formel 1

Eine neue Ära: Das ändert sich 2026 in der Formel 1

Formel 1
5
Mercedes präsentiert Boliden für 2026

Mercedes präsentiert Boliden für 2026

Formel 1
"Entscheidung war alternativlos": Saisonende für "Eisbullen"

"Entscheidung war alternativlos": Saisonende für "Eisbullen"

ICE Hockey League
Babinsky am Kitz-Podest: "Jetzt hat er verstanden, worum es geht"

Babinsky am Kitz-Podest: "Jetzt hat er verstanden, worum es geht"

Ski Alpin
Glasner und Palace wollen Sieglos-Serie gegen Chelsea beenden

Glasner und Palace wollen Sieglos-Serie gegen Chelsea beenden

Premier League
1
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Alpine F1 Pierre Gasly Franco Colapinto