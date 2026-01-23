Der französische Rennstall Alpine hat am Freitag in Barcelona die Lackierung seines neuen Formel-1-Autos vorgestellt.

Der Alpine A525 wurde auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen der katalanischen Großstadt enthüllt. Dort startet am kommenden Montag die erste Testwoche. Präsentiert wurde nicht das Originalfahrzeug, sondern eine modifizierte Konzept-Lackierung im Showcar-Stil. Wenige Stunden zuvor hatte Ferrari bereits das neue Design ihres Bolliden vorgestellt (Mehr Infos>>>).

Am Mittwoch drehten die beiden Alpine-Piloten Pierre Gasly und Franco Colapinto in Silverstone mit dem neuen A526 erste Runden. Für die Saison 2026 wird dem französischen Rennstall eine vielversprechende Entwicklung prognostiziert.

Schon im vergangenen Jahr richtete Alpine den Blick früh auf das neue Formel-1-Reglement, das nun in Kraft tritt (Alle Infos>>>). Zusätzlich steht ein grundlegender technischer Umbruch an: Das Team wird künftig auf Mercedes-Motoren setzen. Diese schätzen Experten aktuell als die stärksten im Feld ein.

So sieht der neue Alpine-Wagen aus: