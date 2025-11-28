Hauchdünne Sprint-Pole für McLaren in Katar

McLaren scheint die doppelte Disqualifikation in Las Vegas gut verdaut zu haben.

Oscar Piastri holt zum Auftakt des Rennwochenendes in Katar die Sprint-Pole. Der Australier setzt sich mit Rundenrekord hauchdünn vor Mercedes-Pilot George Russel (+0,032) durch, Teamkollege und WM-Leader Lando Norris steht auf Platz drei (+0,230).

Dahinter reihen sich Fernando Alonso und Yuki Tsunoda ein, Max Verstappen muss sich mit Rang sechs begnügen.

Verstappen: "Dieses blöde Auto"

Während Piastri zum dritten Mal in Katar die Sprint-Pole einfährt, hat Verstappen in der finalen Session mit einem "hüpfenden" Boliden zu kämpfen. "Dieses blöde Auto", schimpft der Vierfach-Champion im Boxenfunk.

Verstappen muss sich erstmals seit Aserbaidschan im September 2024 einem Red-Bull-Teamkollegen in einer Zeitenjagd geschlagen geben.

Die Top Ten komplettieren Kimi Antonelli, Carlos Sainz und Charles Leclerc im Ferrari. Lewis Hamilton bleibt nur Rang 18, wodurch die Chancen auf Punkte im kurzen Rennen über etwa 100 km wohl dahin sind.

Piastri: "Schön, wieder da zu sein"

"Schön, wieder da zu sein", sagt Piastri, der zuvor auch im einzigen Training die Bestzeit aufgestellt hat, nach seinem Rundenrekord glücklich. "Es war ein guter Tag. Ich habe mich von Beginn an wohl gefühlt."

Ergebnis des Sprint-Qualifyings in Katar: