So krönt sich Norris schon in Katar zum Formel-1-Weltmeister

Nach dem folgenreichen Millimeter-Strafdrama von Las Vegas steht McLaren im explosiven Doppelkampf um den WM-Titel in der Formel 1 gegen Max Verstappen unter Druck.

Noch hat Lando Norris mit 24 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und Red Bulls Alleinunterhalter Verstappen alles in der eigenen Hand.

Beim Sprint-Wochenende in Katar könnte sich der Brite erstmals die WM-Krone aufsetzen - sofern der 26-Jährige zwei Zähler mehr sammelt als seine Rivalen.

Was macht McLaren?

Eine Frage, die sich vor dem vorletzten Rennwochenende der Saison stellt: Was macht McLaren? Zwei gemeinsam (Norris als Titelanwärter und Piastri sein Helfer) gegen einen (Verstappen)? Oder muss Norris auch die Attacke seines eigenen Teamkollegen fürchten?

Wie so ein Stallduell um den WM-Titel ausgehen kann, wissen sie gerade bei McLaren nur zu gut. 2007 schnappte Kimi Räikkönen beim bisher letzten Fahrertitel für Ferrari den McLaren-Piloten Lewis Hamilton und Fernando Alonso die Krone weg.

Norris war damals sechs Jahre alt, Piastri vier, als Hamilton in seiner ersten Formel-1-Saison dem frischgebackenen zweimaligen Weltmeister Alonso so zusetzte, dass das Stallduell völlig eskalierte. Endstand damals: Räikkönen 110 Punkte - (es gab nur 10 Zähler für einen Sieg), Hamilton 109, Alonso 109.