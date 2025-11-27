Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der siebten Folge dreht sich alles um Max Verstappen: Dominanter Weltmeister, Rekordjäger – für viele ein Jahrhundertfahrer, für andere nur der Schnellste im besten Auto.

Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Alexander Ull (LAOLA1) und Kurt Pfeiffer (HEUTE), ob Verstappen sportlich bereits das Maß aller Dinge ist – oder ob ihm zur absoluten Größe noch etwas fehlt.

Wer ist für dich der F1-GOAT?

