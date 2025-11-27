Standpunkt

Ist Max Verstappen der beste F1-Fahrer?

Max Verstappen – Dominator oder nur der Schnellste im besten Auto? Eine Debatte über Rekorde, Legacy und die Frage: Ist er wirklich der Beste seiner Zeit?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der siebten Folge dreht sich alles um Max Verstappen: Dominanter Weltmeister, Rekordjäger – für viele ein Jahrhundertfahrer, für andere nur der Schnellste im besten Auto.

Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Alexander Ull (LAOLA1) und Kurt Pfeiffer (HEUTE), ob Verstappen sportlich bereits das Maß aller Dinge ist – oder ob ihm zur absoluten Größe noch etwas fehlt.

Wer ist für dich der F1-GOAT?

Hier ansehen:

Standpunkt als Podcast anhören:

