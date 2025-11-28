Ski LIVE: RTL in Copper Mountain - das aktuelle Ergebnisse

Das Duell geht in die nächste Runde! Nach dem ersten RTL der Saison kämpfen die Technik-Spezialisten heute, Freitag, um den nächsten Weltcup-Sieg.

Kann ein ÖSV-Läufer heute dem übermächtigen Marco Odermatt die Show stehlen? JETZT im LIVE-Ticker>>>

ÖSV mit starkem Saisonstart

Im ersten Riesentorlauf des Winters stand zwar wieder einmal Marco Odermatt ganz oben, aber das ÖSV-Team zeigte kräftig auf: Mit Marco Schwarz (2.), Stefan Brennsteiner (4.) und Raphael Haaser (6.) landeten gleich drei Österreicher in den Top 6.

Die mannschaftliche Stärke der Österreicher ist beeindruckend. Knackt ein ÖSV-Läufer heute die Odi-Dominanz und sorgt für den ersten Saison-Sieg für Rot-Weiß-Rot?

Startzeiten & Programm

1. Durchgang: 18:00 Uhr (MEZ)

2. Durchgang (Finale): ab 21:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker - Ergebnisse und Infos

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer fährt Bestzeit? Wer holt sich den Siegl im zweiten RTL des Winters?