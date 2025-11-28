NEWS

Ski LIVE: RTL in Copper Mountain - das aktuelle Ergebnisse

RTL in Copper Mountain LIVE: Verfolge den Riesentorlauf der Männer! Können die ÖSV-Männer Odermatt heute knacken? Das Ergebnis aktuell im LIVE-Ticker.

Ski LIVE: RTL in Copper Mountain - das aktuelle Ergebnisse Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Duell geht in die nächste Runde! Nach dem ersten RTL der Saison kämpfen die Technik-Spezialisten heute, Freitag, um den nächsten Weltcup-Sieg.

Kann ein ÖSV-Läufer heute dem übermächtigen Marco Odermatt die Show stehlen? JETZT im LIVE-Ticker>>>

ÖSV mit starkem Saisonstart

Im ersten Riesentorlauf des Winters stand zwar wieder einmal Marco Odermatt ganz oben, aber das ÖSV-Team zeigte kräftig auf: Mit Marco Schwarz (2.), Stefan Brennsteiner (4.) und Raphael Haaser (6.) landeten gleich drei Österreicher in den Top 6.

Die mannschaftliche Stärke der Österreicher ist beeindruckend. Knackt ein ÖSV-Läufer heute die Odi-Dominanz und sorgt für den ersten Saison-Sieg für Rot-Weiß-Rot?

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 18:00 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 21:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker - Ergebnisse und Infos

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer fährt Bestzeit? Wer holt sich den Siegl im zweiten RTL des Winters?

Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Riesentorlauf der Männer in Copper Mountain

Ski LIVE: Riesentorlauf der Männer in Copper Mountain

Ski Alpin
2. Liga LIVE: SKU Amstetten - Austria Lustenau

2. Liga LIVE: SKU Amstetten - Austria Lustenau

2. Liga
2. Liga LIVE: SV Kapfenberg - Young Violets

2. Liga LIVE: SV Kapfenberg - Young Violets

2. Liga
2. Liga LIVE: FC Liefering - Austria Klagenfurt

2. Liga LIVE: FC Liefering - Austria Klagenfurt

2. Liga
2. Liga LIVE: FC Hertha Wels - SKN St. Pölten

2. Liga LIVE: FC Hertha Wels - SKN St. Pölten

2. Liga
Rapid-Coach Kulovits mit "einfachem Plan" gegen den LASK

Rapid-Coach Kulovits mit "einfachem Plan" gegen den LASK

Bundesliga
11
ICE Hockey League LIVE: Ferencvaros - Fehervar AV19

ICE Hockey League LIVE: Ferencvaros - Fehervar AV19

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Copper Mountain