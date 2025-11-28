Ski LIVE: RTL in Copper Mountain - das aktuelle Ergebnisse

Warum LIVE dabei sein?
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
RTL in Copper Mountain LIVE: Verfolge den Riesentorlauf der Männer! Können die ÖSV-Männer Odermatt heute knacken? Das Ergebnis aktuell im LIVE-Ticker.
Das Duell geht in die nächste Runde! Nach dem ersten RTL der Saison kämpfen die Technik-Spezialisten heute, Freitag, um den nächsten Weltcup-Sieg.
Kann ein ÖSV-Läufer heute dem übermächtigen Marco Odermatt die Show stehlen? JETZT im LIVE-Ticker>>>
Im ersten Riesentorlauf des Winters stand zwar wieder einmal Marco Odermatt ganz oben, aber das ÖSV-Team zeigte kräftig auf: Mit Marco Schwarz (2.), Stefan Brennsteiner (4.) und Raphael Haaser (6.) landeten gleich drei Österreicher in den Top 6.
Die mannschaftliche Stärke der Österreicher ist beeindruckend. Knackt ein ÖSV-Läufer heute die Odi-Dominanz und sorgt für den ersten Saison-Sieg für Rot-Weiß-Rot?
1. Durchgang: 18:00 Uhr (MEZ)
2. Durchgang (Finale): ab 21:00 Uhr (MEZ)
Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer fährt Bestzeit? Wer holt sich den Siegl im zweiten RTL des Winters?
