FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
Live
0:0
0:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Ferencvaros - Fehervar AV19

Der 24. Spieltag der win2day ICE Hockey League wird mit dem Ungarn-Derby eröffnet, dann hofft u.a. der VSV gegen die Black Wings auf einen Trainer-Effekt. LIVE:

ICE Hockey League LIVE: Ferencvaros - Fehervar AV19 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 24. Spieltag der win2day ICE Hockey League duellieren sich zum Auftakt des Abends Ferencvaros und Fehervar AV19 im ungarischen Duell (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Im Anschluss will der VSV unter Interims-Coach Marco Pewal gegen die Black Wings Linz einen Trainer-Effekt verspüren (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

In Ljubljana kommt es zum Spitzenduell zwischen Tabellenführer Olimpija und dem Dritten Graz99ers, der KAC empfängt die Pioneers Vorarlberg und in Südtirol steigen die Spiele HC Bozen gegen HC Innsbruck und HC Pustertal gegen Vienna Capitals.

Die Konferenz im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Was tut sich im November am Transfermarkt?

Was tut sich im November am Transfermarkt?

ICE Hockey League
1
Tuomie-Aus! VSV trennt sich von Head Coach

Tuomie-Aus! VSV trennt sich von Head Coach

ICE Hockey League
9
Lisa Eder springt in Falun aufs Podest

Lisa Eder springt in Falun aufs Podest

Skispringen
Ski LIVE: Riesentorlauf der Männer in Copper Mountain

Ski LIVE: Riesentorlauf der Männer in Copper Mountain

Ski Alpin
Langlauf: Stadlober gelingt beim Weltcup-Auftakt Top-Ten-Platz

Langlauf: Stadlober gelingt beim Weltcup-Auftakt Top-Ten-Platz
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Copper Mountain

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Copper Mountain

Ski Alpin
Sieg! Capitals wahren den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze

Sieg! Capitals wahren den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Fehervar AV19 FTC-Telecom Budapest