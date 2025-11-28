-
NEWS
ICE Hockey League LIVE: Ferencvaros - Fehervar AV19
Der 24. Spieltag der win2day ICE Hockey League wird mit dem Ungarn-Derby eröffnet, dann hofft u.a. der VSV gegen die Black Wings auf einen Trainer-Effekt. LIVE:
Am 24. Spieltag der win2day ICE Hockey League duellieren sich zum Auftakt des Abends Ferencvaros und Fehervar AV19 im ungarischen Duell (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Im Anschluss will der VSV unter Interims-Coach Marco Pewal gegen die Black Wings Linz einen Trainer-Effekt verspüren (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
In Ljubljana kommt es zum Spitzenduell zwischen Tabellenführer Olimpija und dem Dritten Graz99ers, der KAC empfängt die Pioneers Vorarlberg und in Südtirol steigen die Spiele HC Bozen gegen HC Innsbruck und HC Pustertal gegen Vienna Capitals.