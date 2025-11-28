Lisa Eder springt in Falun aufs Podest

Nächster Podestplatz für Lisa Eder in der noch jungen Skisprung-Saison!

Die Salzburgerin belegt in Falun nach zwei starken Sprüngen den dritten Platz und bestätigt damit ihre gute Form.

Nach dem ersten Durchgang liegt Eder sogar auf Rang zwei, am Ende muss sie sich der überragenden Japanerin Nozomi Maruyama (229,6) und der Slowenin Nika Prevc (-18,5) geschlagen geben.

Eder war in zwei von drei Saisonbewerben auf dem Stockerl. Sie sprach von einem "schwierigen Tag", auch angesichts von Problemen mit der Spur und brutalem Wind beim Trainingsdurchgang am Vormittag. "Ich war dann positiv überrascht, dass sie das Ganze so gut durchgebracht haben", sagte Eder.

Durch Änderungen bei der Spur sei diese beim Bewerb um einiges besser gewesen. "Es ist nur schade, dass wir auf der Schanze nur drei Sprünge gehabt haben, da sie eigentlich sehr lässig ist. Aber es ist gut, wenn man am Stockerl ist", resümierte die ÖSV-Athletin, die in der Weltcupwertung mit 142 Zählern Vierte ist.

weiterer Österreicherinnen gefordert

Maruyama sichert sich mit 229,6 Punkten den Sieg und hält auch im Gesamtweltcup beim Punktemaximum (300). Julia Mühlbacher punktete als zweite Österreicherin, sie landete auf Rang 19 (169,1).

Die Nordische Kombiniererin Lisa Hirner (33.) konnte sich bei ihrer Premiere als Spezialspringerin im WM-Ort von 2027 wie auch Chiara Kreuzer (36.) und Hannah Wiegele (41.) nicht für den 2. Durchgang qualifizieren.

Am Sonntag folgt schon die nächste Chance auf der Großschanze in Falun.

Die Männer-Qualifikation in Ruka wurde wegen sehr windiger Bedingungen, der Wind wechselte in kurzer Zeit von einem Meter auf sieben Meter, abgesagt.