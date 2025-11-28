NEWS

Lisa Eder springt in Falun aufs Podest

Nach dem dritten Platz zum Auftakt in Lillehammer schafft es die ÖSV-Athletin nun erneut aufs Podest. Das Qualifikations-Springen der Männer in Ruka musste abgesagt werden.

Lisa Eder springt in Falun aufs Podest Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nächster Podestplatz für Lisa Eder in der noch jungen Skisprung-Saison!

Die Salzburgerin belegt in Falun nach zwei starken Sprüngen den dritten Platz und bestätigt damit ihre gute Form.

Nach dem ersten Durchgang liegt Eder sogar auf Rang zwei, am Ende muss sie sich der überragenden Japanerin Nozomi Maruyama (229,6) und der Slowenin Nika Prevc (-18,5) geschlagen geben.

Eder war in zwei von drei Saisonbewerben auf dem Stockerl. Sie sprach von einem "schwierigen Tag", auch angesichts von Problemen mit der Spur und brutalem Wind beim Trainingsdurchgang am Vormittag. "Ich war dann positiv überrascht, dass sie das Ganze so gut durchgebracht haben", sagte Eder.

Durch Änderungen bei der Spur sei diese beim Bewerb um einiges besser gewesen. "Es ist nur schade, dass wir auf der Schanze nur drei Sprünge gehabt haben, da sie eigentlich sehr lässig ist. Aber es ist gut, wenn man am Stockerl ist", resümierte die ÖSV-Athletin, die in der Weltcupwertung mit 142 Zählern Vierte ist.

weiterer Österreicherinnen gefordert

Maruyama sichert sich mit 229,6 Punkten den Sieg und hält auch im Gesamtweltcup beim Punktemaximum (300). Julia Mühlbacher punktete als zweite Österreicherin, sie landete auf Rang 19 (169,1).

Die Nordische Kombiniererin Lisa Hirner (33.) konnte sich bei ihrer Premiere als Spezialspringerin im WM-Ort von 2027 wie auch Chiara Kreuzer (36.) und Hannah Wiegele (41.) nicht für den 2. Durchgang qualifizieren.

Am Sonntag folgt schon die nächste Chance auf der Großschanze in Falun.

Die Männer-Qualifikation in Ruka wurde wegen sehr windiger Bedingungen, der Wind wechselte in kurzer Zeit von einem Meter auf sieben Meter, abgesagt.

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#10 - Chiara Kreuzer (Österreich)
#9 - Yuki Ito (Japan)

Slideshow starten

11 Bilder

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Matti Hautamäki (Finnland)
#19 - Noriaki Kasai (Japan)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Ferencvaros - Fehervar AV19

ICE Hockey League LIVE: Ferencvaros - Fehervar AV19

ICE Hockey League
Ski LIVE: Riesentorlauf der Männer in Copper Mountain

Ski LIVE: Riesentorlauf der Männer in Copper Mountain

Ski Alpin
1
Was tut sich im November am Transfermarkt?

Was tut sich im November am Transfermarkt?

ICE Hockey League
1
Tuomie-Aus! VSV trennt sich von Head Coach

Tuomie-Aus! VSV trennt sich von Head Coach

ICE Hockey League
9
Langlauf: Stadlober gelingt beim Weltcup-Auftakt Top-Ten-Platz

Langlauf: Stadlober gelingt beim Weltcup-Auftakt Top-Ten-Platz
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Copper Mountain

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Copper Mountain

Ski Alpin
Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Lisa Eder Julia Mühlbacher