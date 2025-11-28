McLaren dominiert erstes Katar-Training

Oscar Piastri fährt im ersten freien Training für den Grand Prix von Katar die schnellste Runde.

Mit einer Zeit von 1:20,924 ist der Australier nur knapp schneller als sein Teamkollege und WM-Leader Lando Norris (+0,058). Dritter wird Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso (+0,386).

Dahinter reihen sich Carlos Sainz Jr. (+0,480) und Isack Hadjar (+0,579) ein. Max Verstappen landet nur auf dem sechsten Platz (+0,580). Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (+0,744) und Lewis Hamilton (+0,870) landen auf den Rängen acht und zwölf.

Am Freitag steht in Katar noch das Sprint-Qualifying an