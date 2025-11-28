NEWS

McLaren dominiert erstes Katar-Training

Während die beiden McLaren-Piloten den Ton angeben, läuft es bei Max Verstappen nicht ganz so gut.

Oscar Piastri fährt im ersten freien Training für den Grand Prix von Katar die schnellste Runde.

Mit einer Zeit von 1:20,924 ist der Australier nur knapp schneller als sein Teamkollege und WM-Leader Lando Norris (+0,058). Dritter wird Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso (+0,386).

Dahinter reihen sich Carlos Sainz Jr. (+0,480) und Isack Hadjar (+0,579) ein. Max Verstappen landet nur auf dem sechsten Platz (+0,580). Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (+0,744) und Lewis Hamilton (+0,870) landen auf den Rängen acht und zwölf.

Am Freitag steht in Katar noch das Sprint-Qualifying an - ab 18:30 Uhr im Live-Ticker>>>

Motorsport Formel 1 Lewis Hamilton Ferrari Katar Max Verstappen McLaren Charles Leclerc Fernando Alonso Lando Norris Carlos Sainz Jr. Isack Hadjar