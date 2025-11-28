Salzburg-Hoffnungsschimmer namens Konate am Horizont aufgetaucht

"Er ist der einzige Spieler, der nach dem Spiel gestrahlt hat", verrät Thomas Letsch über Karim Konate.

Wie könnte der Ivorer auch anders?

Obwohl sein FC Salzburg am fünften Europa-League-Spieltag eine deutliche Pleite beim FC Bologna einsteckte, war es für den 21-jährigen Stürmer ein ganz besonderes Spiel.

Exakt 366 Tage, nachdem sich Konate beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen einen Kreuzbandriss zuzog, konnte er am Donnerstag endlich wieder Matchluft schnuppern.

Das gab Letsch Konate vor dem Comeback mit

"Jeder freut sich mit ihm, dass er hier wieder Fußball gespielt hat, in einem europäischen Wettkampf. Das ist eine fantastische Sache", so Letsch.

Unmittelbar vor seiner Einwechslung in der 81. Minute nahm er den Ivorer nochmal zur Seite und gab ihm mit: "Keiner erwartet irgendwelche Wunderdinge, genieße den Moment!"

Genau das tat Konate auch. "Ich bin ein kompetitiver Typ, ich bin traurig, dass wir verloren haben, aber ich bin extrem glücklich, wieder spielen zu können", sagt er nach dem Spiel.

Ungewöhnlich lange Ausfalldauer