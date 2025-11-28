Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt SGE Atalanta BC Atalanta BC ATA
Nach CL-Pleite: DFB-Nationalspieler fehlt Frankfurt wochenlang

Der Angreifer hat eine Muskelverletzung erlitten. Nun prüft der Bundesligist Alternativen.

Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Wochen auf Leistungsträger Jonathan Burkardt verzichten.

Der deutsche Nationalspieler hat sich bei der 0:3-Heimpleite in der UEFA Champions League gegen Atalanta Bergamo eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und verpasst damit wohl die komplette Hinrunde. Das verschärft die Personalprobleme der Hessen im Sturmzentrum.

Dort können neben Burkardt, der die Offensive mit elf Treffern und einem Assist quasi im Alleingang trägt, bisher nämlich weder Michy Batshuayi oder Elye Wahi überzeugen. Auch der französische U21-Nationalspieler Jean Bahoya hinkt aktuell seiner Form hinterher.

Frankfurt prüft Verstärkungen

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg, soll die Eintracht deswegen im Jänner auf dem Transfermarkt nachlegen wollen.

Ins Visier des Bundesligisten sollen dabei William Osula von Newcastle United sowie Niclas Füllkrug von West Ham United geraten sein.

