Rekord! So viele Fans sahen Österreichs U17-WM-Finale
Die Partie stellte beim "ORF" einen neuen Rekord für eine Nachwuchspartie auf. Mehr als eine Millionen Personen verfolgten das Endspiel der U17-Talente.
Das heimische U17-Fußballnationalteam hat am Donnerstag für Rekordzahlen gesorgt.
Bis zu 1,248 Millionen Fans haben sich im "ORF" das WM-Finale des ÖFB-Nachwuchses gegen Portugal (0:1) angeschaut. Das teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus am Freitag mit.
Marktanteil von 50 Prozent
Im Schnitt fieberten in der zweiten Halbzeit 1,078 Mio. Menschen vor den TV-Geräten mit, das entspricht einem Marktanteil von 50 Prozent. Die Partie war die meistgesehene einer Nachwuchsmannschaft in der ORF-Geschichte.
Zugleich war es auch das meistgesehene Fußballmatch im ORF-Vorabend seit 2022 - damals erreichte das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich am 18. Dezember bis zu 1,5 Millionen Fans.