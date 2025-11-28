Rekord! So viele Fans sahen Österreichs U17-WM-Finale

Das heimische U17-Fußballnationalteam hat am Donnerstag für Rekordzahlen gesorgt.

Bis zu 1,248 Millionen Fans haben sich im "ORF" das WM-Finale des ÖFB-Nachwuchses gegen Portugal (0:1) angeschaut. Das teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus am Freitag mit.

Marktanteil von 50 Prozent

Im Schnitt fieberten in der zweiten Halbzeit 1,078 Mio. Menschen vor den TV-Geräten mit, das entspricht einem Marktanteil von 50 Prozent. Die Partie war die meistgesehene einer Nachwuchsmannschaft in der ORF-Geschichte.

Zugleich war es auch das meistgesehene Fußballmatch im ORF-Vorabend seit 2022 - damals erreichte das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich am 18. Dezember bis zu 1,5 Millionen Fans.