Österreich im Europacup – das tut aktuell richtig weh.

Sturm, Salzburg und Rapid schreiben erneut Nuller, vergeben Chancen und verlieren wertvolle Punkte im Rennen um die K.o.-Phase.

Von großen Ambitionen ist wenig zu sehen – stattdessen wächst die Sorge, dass heuer kein einziger Klub die Ligaphase übersteht.

In einer neuen Episode Europacöp analysieren Hannes und Patrick schonungslos: Wie konnte es so weit kommen – und wo liegt der Ausweg?

Was meinst du: Schafft ein österreichisches Team noch den Sprung ins Frühjahr?

Hier ansehen: