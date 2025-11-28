Europacöp als Podcast anhören:
Europacöp
Ist der Traum vom Überwintern schon geplatzt?
Sturm, Salzburg und Rapid kassieren die nächste Abfuhr auf europäischer Bühne – und die Frage wird immer lauter: Gibt es überhaupt noch Hoffnung?
Österreich im Europacup – das tut aktuell richtig weh.
Sturm, Salzburg und Rapid schreiben erneut Nuller, vergeben Chancen und verlieren wertvolle Punkte im Rennen um die K.o.-Phase.
Von großen Ambitionen ist wenig zu sehen – stattdessen wächst die Sorge, dass heuer kein einziger Klub die Ligaphase übersteht.
In einer neuen Episode Europacöp analysieren Hannes und Patrick schonungslos: Wie konnte es so weit kommen – und wo liegt der Ausweg?
Was meinst du: Schafft ein österreichisches Team noch den Sprung ins Frühjahr?
