Großes Comeback von Verstappen? "Viel besser als erwartet"

Es ist ein starkes Lebenszeichen von Max Verstappen!

Der Niederländer sicherte sich, durchaus überraschend, den starken zweiten Startplatz beim GP von Miami. Nur 0,166 Sekunden fehlten dem vierfachen Champion letztlich sogar auf die Pole Position (zum Quali-Bericht >>>).

Damit war eigentlich vor dem Rennwochenende kaum zu rechnen, aber Verstappen und Red Bull haben sich im rennfreien April offensichtlich stark verbessert.

Verstappen nun klar zufriedener: "Ich fühle mich wohler"

Denn Verstappen hatte diesmal nicht nur seinen Red Bull-Teamkollegen Isack Hadjar (9./+0,991) klar im Griff, sondern er bezwang beinahe den WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Kampf um die Pole Position.

"Das Team hat mit Hochdruck daran gearbeitet, dafür zu sorgen, dass ich mich wohler fühle", erklärte der Niederländer.

Dies ist der Red Bull-Crew offenbar gelungen. "Ich habe das Auto besser im Griff und kann mehr pushen. Es ist viel besser, als ich es mir erwartet hatte", fügte der 28-Jährige hinzu.

Verstappen zuletzt mit Rücktrittsgedanken

Noch vor wenigen Wochen kritisierte er nicht nur das aktuelle Motorenreglement äußert hart, sondern bekräftigte auch seine Gedankenzüge über einen vorzeitigen Rückzug aus der Formel 1. Der Vertrag des Niederländers läuft noch bis 2028.

Ob ihm am Sonntag auch im Rennen so eine gute Leistung gelingt, wird sich beim GP in Miami zeigen (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).