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Strafe! WM-Spitzenreiter kassiert einen Dämpfer

Für den jungen Italiener und Mercedes ist es ein erster Dämpfer im Kampf um die Weltmeisterschaft. Zudem kämpft er weiterhin mit einem großen Problem.

Strafe! WM-Spitzenreiter kassiert einen Dämpfer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Mercedes muss den ersten Rückschlag im WM-Rennen hinnehmen.

Für die "Silberpfeile" endet der GP-Sprint in Miami erstmals nach den ersten drei erfolgreichen Rennwochenenden ohne ein Podium (zum Sprint-Bericht >>>).

Besonders für den WM-Führenden Andrea Kimi Antonelli verläuft der Sprint bitter.

Erneut ein schwacher Start, schließlich auch bestraft

Denn der Mercedes-Pilot verliert von der zweiten Startposition aus nach einem erneut schlechten Start früh zwei Positionen und fällt auf den vierten Platz zurück. Doch es folgt im Rennverlauf ein zweiter Rückschlag.

Antonelli bekommt nämlich schließlich wegen mehrmaligen Überfahren der Tracklimits eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Damit fällt er schließlich hinter seinen teaminternen WM-Rivalen George Russell und auch Max Verstappen (Red Bull) zurück.

Dennoch bleibt Antonelli mit nun 75 Punkten in der WM-Wertung vor dem weiteren Rennverlauf in Miami noch vor Russell (68).

Am späten Abend folgt das Qualifying zum Großen Preis von Miami (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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