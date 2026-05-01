NEWS

Norris schlägt zurück! McLaren bestimmt Sprint-Quali von Miami

In der ersten ernsthaften Session nach der langen Formel-1-Pause zeigt McLaren, dass wieder mit Papaya zu rechnen sein wird.

Norris schlägt zurück! McLaren bestimmt Sprint-Quali von Miami Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lando Norris wird den Sprint zum Grand Prix von Miami der Formel 1 (Sa., ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) vom ersten Startplatz aus bestreiten.

Der Weltmeister nimmt WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes doch deutliche 0,222 Sekunden ab. Dritter wird Oscar Piastri im zweiten McLaren - das Weltmeister-Team brachte einige Updates mit zum Rennen. Charles Leclerc (Ferrari) komplettiert die zweite Startreihe.

Max Verstappen (Red Bull Racing) und George Russell (Mercedes) stehen auf fünf und sechs.

Mehr zum Thema

Antonelli in Miami der Gejagte - F1 beendet Zwangspause

Antonelli in Miami der Gejagte - F1 beendet Zwangspause

Formel 1
Zeitplan und Neuerungen für den Formel-1-Grand-Prix in Miami

Zeitplan und Neuerungen für den Formel-1-Grand-Prix in Miami

Formel 1
4
"Für alles offen": Alonso lässt Formel-1-Zukunft offen

"Für alles offen": Alonso lässt Formel-1-Zukunft offen

Formel 1
2
Der Antonelli-Hype: Ein Teenager mischt die Königsklasse auf

Der Antonelli-Hype: Ein Teenager mischt die Königsklasse auf

Formel 1
Diese Teams treten in Miami mit Speziallackierungen an

Diese Teams treten in Miami mit Speziallackierungen an

Formel 1
Droht der Formel 1 die nächste Absage?

Droht der Formel 1 die nächste Absage?

Formel 1
7
Alcaraz droht Saison-Aus! Thiem-Schicksal als warnendes Beispiel

Alcaraz droht Saison-Aus! Thiem-Schicksal als warnendes Beispiel

Tennis - ATP
1

Kommentare

Motorsport Formel 1 Sprint Qualifying GP von Miami Lando Norris Andrea Kimi Antonelli Oscar Piastri McLaren Mercedes (F1)