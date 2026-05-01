Norris schlägt zurück! McLaren bestimmt Sprint-Quali von Miami

Lando Norris wird den Sprint zum Grand Prix von Miami der Formel 1 (Sa., ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) vom ersten Startplatz aus bestreiten.

Der Weltmeister nimmt WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes doch deutliche 0,222 Sekunden ab. Dritter wird Oscar Piastri im zweiten McLaren - das Weltmeister-Team brachte einige Updates mit zum Rennen. Charles Leclerc (Ferrari) komplettiert die zweite Startreihe.

Max Verstappen (Red Bull Racing) und George Russell (Mercedes) stehen auf fünf und sechs.