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Norris schlägt zurück! McLaren bestimmt Sprint-Quali von Miami
In der ersten ernsthaften Session nach der langen Formel-1-Pause zeigt McLaren, dass wieder mit Papaya zu rechnen sein wird.
Lando Norris wird den Sprint zum Grand Prix von Miami der Formel 1 (Sa., ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) vom ersten Startplatz aus bestreiten.
Der Weltmeister nimmt WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes doch deutliche 0,222 Sekunden ab. Dritter wird Oscar Piastri im zweiten McLaren - das Weltmeister-Team brachte einige Updates mit zum Rennen. Charles Leclerc (Ferrari) komplettiert die zweite Startreihe.
Max Verstappen (Red Bull Racing) und George Russell (Mercedes) stehen auf fünf und sechs.